Sin trabajo desde marzo y cumpliendo la cuarentena a rajatabla, Nazarena Vélez es otra de las tantas famosas que tuvo que reinventarse en plena pandemia de coronavirus y comenzar a probar otras plataformas como salida laboral. En medio de esta transformación, la actriz y productora teatral reveló su gran preocupación por uno de sus hijos, Gonzalo "Chyno" Agostini que decidió irse a vivir solo y está atravesando un momento de gran rebeldía con sus padres.

"A mí la salud me preocupa mucho, así que me estoy cuidando un montón. Desde marzo que no tengo un peso en mi casa, fui a algunos programas que me pagaron. También me hice un canal en YouTube para poder generar cosas nuevas; estoy haciendo de todo para sobrevivir", comentó Vélez en Intrusos.

Sin embargo, el tema de la pandemia y la crisis económica que trajo consigo no es lo único que preocupa a la actriz. Su hijo del medio, el que tuvo junto a Daniel Agostini, se independizó y casi ni atiende las llamadas de sus padres. "Soy una mamá excesivamente posesiva. El Chyno ya tiene 20 años y desde el año pasado decidió irse a vivir solo y eso me preocupa", confesó tras aclarar que está pasando la cuarentena junto a su pareja, su hijo menor Titi, Barbie y el novio.

Y enseguida reveló los verdaderos motivos de su angustia. "Me preocupa por su carácter. Él es muy amiguero, en cinco minutos ya se hizo amigo de alguien en Instagram. Conociéndolo no creo que tenga los mismos recaudos que tendría acá en casa. Hablo todo el tiempo con él y sé que no me cuenta toda la verdad", expresó dando a entender que recibe amigos en su casa o sale e incumple con el aislamiento social obligatorio.

"Confío en mi hijo pero no le termino de creer. Es un apasionado de la música y quiere trabajar, pero muchas veces en ese afán por hacer cosas quizá no se cuida. A su papá tampoco le da bola. La última vez que me llamó Daniel me llamó muy enojado. Ellos chocan mucho por el tema de la música. Hablan un montón, se admiran profundamente, pero ahora le pintó el: ‘no quiero ser el hijo de...’ y bueno, qué querés, ¿que nos matemos?", bromeó.

Sin embargo, el tema de que no cumpla con los protocolos preventivos del Covid no es lo único que le da miedo. El tema de las adicciones, la noche y el entorno la tienen bastante nerviosa, más conociendo cómo es el medio y siendo víctima de ello en muchas oportunidades. "Lo de las adicciones siempre es un miedo y más cuando uno ha caído en eso. El tema de la música y la noche me preocupa y le taladro la cabeza. Sé cómo es la noche por eso lo digo", reflexionó.

Luego recordó cómo fueron sus años más oscuros. "Yo viví todo tipo de adicciones y vi gente al lado mío drogándose. En mi caso las anfetaminas me arruinaron. En un día llegué a tomar un equivalente a 30 rayas de cocaína. Me cambió todo el metabolismo. Mis hijos lo sufrieron mucho. Me vieron desmayarme, que vengan 3 ambulancias por fin de semana, me vieron en situaciones muy feas", confesó.