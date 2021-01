La profunda tristeza del "Mago sin dientes", tras la muerte de su novia: "Me cuesta volver a sonreír" Crédito: Instagram

8 de enero de 2021 • 18:05

"Fue un año muy triste y difícil para mí. Trato de salir delante de a poco y me cuesta mucho", contó Pablo Cabaleiro desde Mar del Plata, donde está haciendo temporada. "Empecé a trabajar hace unos meses, pero me cuesta volver a sonreír. Hay que sacar fuerzas y no sé de dónde", dijo el mago conmovido, en Intrusos.

En julio pasado, la novia del "Mago sin dientes", Ana María Patricelli fue hallada muerta en su departamento de Palermo y los investigadores intentaron determinar si se trató de un suicidio o un asesinato. El hecho sucedió en la mañana del pasado 21 de julio, y una de sus hijas fue quien la encontró en la habitación, junto a algunos frascos de pastillas antidepresivas y algunas botellas de alcohol.

La autopsia reveló que Patricelli murió de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar. Presentaba además meningoencefalitis y el cuerpo no tenía lesiones internas ni externas, lo que indica que no habrían participado terceras personas. Además se encontró una carta que escribió la mujer antes de morir, en la que se refería al difícil momento económico que estaba pasando.

"Estoy destrozado. Estamos con toda la familia pasando este duelo", dijo el artista, poco después de que su novia fuera hallada sin vida. "Por respeto, no tenemos palabras. Estamos con mucho dolor".