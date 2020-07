Pampita tuvo como invitado a su programa a Tití Fernández Fuente: Archivo

24 de julio de 2020 • 18:46

Carolina Pampita Ardohain y Tití Fernández comparten la difícil circunstancia de la pérdida de sus respectivas hijas. Invitado a Pampita Online, el programa que la modelo conduce por Net TV, el periodista deportivo y su anfitriona mantuvieron un emotivo diálogo y compartieron sus experiencias sobre la forma en que transitan el duelo.

Fernández sufrió la muerte de su hija Soledad en 2014, en el viaje que la joven periodista realizó a Brasil con motivo del Mundial de Fútbol. Al preguntarle la conductora en relación a cómo han transcurrido estos años, Tití expresó: "Es variado, pero de los 365 días del año, siempre quedan unos segunditos para pensar en Sole. Siempre se la extraña, se la quiere y se recuerda algún momento lindo".

El periodista también compartió que el día 2 de cada mes publica una foto de su hija en su cuenta de Twitter con los hashtags #TeAmamos y #NuncaTeVamosAOlvidar. "Para que la gente se acuerde que alguna vez nació, vivió y existió una Soledad Fernández que fue una fenómena, llena de amigos, recontra querible".

Pampita valoró la importancia de tener presente el recuerdo de los seres amados como una forma de preservarlos "cerca de uno". Sin embargo, ambos coinciden en que, en ocasiones, algunos de sus posteos reciben comentarios de quienes cuestionan que sigan compartiendo fotos de sus hijas y que les recomiendan "dejarlas ir".

Pampita perdió a su hija Blanca -fruto de su relación con Benjamín Vicuña-, en 2012, cuando la pequeña tenía seis años. Para recordarla, la modelo suele subir una foto en sus redes sociales para recordarla junto a sus seres cercanos.

"Es mi hija. ¿Yo a mi hija la voy a dejar ir? No quiero que se vaya nunca. La quiero tener siempre en el corazón, no la voy a dejar ir nunca. Se va a quedar siempre conmigo, acá al lado, en el recuerdo. Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el duelo o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición", opinó.

La modelo insiste en que "el recuerdo sigue estando" y cuenta que en su casa, lejos de invisibilizar lo ocurrido, su intención es que "se hable con naturalidad" del tema y que el resto de sus hijos mantengan a su hermana en su memoria.