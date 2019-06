La actriz de Departamento de soltero se refirió a un mito que se remonta a los inicios de su relación con Federico Bal Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 15:45

Faltaba la palabra de Laurita Fernández y la fueron a buscar. Fue después de que el martes por la noche, en la pista de ShowMatch, Ángel de Brito le preguntara a Martín Bossi sobre la supuesta guardia que, años atrás, le habrían hecho con Federico Hoppe a la bailarina. Todo habría ocurrido a fines del 2015, unos meses antes de que Federico Bal terminara su relación con Barbie Velez y Fernández cerrara su historia con el productor estrella de Marcelo Tinelli quien, al parecer, sospechaba que algo pasaba entre ellos. Y no se equivocaba: tiempo después, Fede y Laurita oficializaron un romance que duraría más de un año.

"¿Qué decirte? No lo vi. Me enteré después, pero no me interesó ponerme a ver nada", le contestó ella al cronista de Los ángeles de la mañana, en la puerta del teatro Lola Membrives, dónde protagoniza Departamento de soltero con Nicolás Cabré, su actual pareja. "Imaginate que estoy en otra etapa de mi vida. Si en su momento me guardé y no dije nada... Menos lo voy a hacer ahora", apuntó algo tensa, midiendo las palabras.

Y ante la insistencia del cronista, alegó: "Son cosas que me reservo. Hay formas y cuestiones que no comparto. Pero es simple, si en su momento creí que todo tenía que quedar entre quien era mi pareja en su momento y yo, mucho menos lo voy a hablar ahora".

Entonces, Fernández no rió, ni confirmó, pero tampoco negó uno de los grandes mitos que desde entonces circulan en los pasillos de la productora de Marcelo Tinelli y, que cada tanto, Ángel de Brito se ocupa de sacar a la luz pública.