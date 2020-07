Angel de Brito y Laurita Fernández, los conductores del Cantando 2020 Crédito: Prensa Laflia

Martín Fernández Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 00:57

El 2020 es un año difícil para la televisión. En un marco en el que la pandemia del coronavirus perjudica notablemente a muchas industrias (entre ellas la de espectáculo), la pantalla chica debió reinventarse. Modificar formatos, repensar los espacios para garantizar las pautas de salud recomendadas y otras medidas surgieron en un contexto de gran incertidumbre. Debido a eso, y a pesar de los planes iniciales, el "Bailando por un sueño" de momento aún no se puede realizar. El ciclo de Marcelo Tinelli, uno de los más convocantes de la televisión local resulta imposible de concretar en una etapa en la cual la distancia social es la principal herramienta de lucha contra el Covid-19.

Frente a ese escenario, y atento a la posibilidad de tomar nuevos caminos, LaFlia desempolvó entonces un proyecto que había desarrollado tiempo atrás con bastante éxito, un hermano menor del "Bailando" que por fuerza de las circunstancias, ahora se convierte en la principal estrella de la productora. Se trata de Cantando 2020, un ciclo que siguiendo la misma lógica del certamen de baile, presenta a famosos que, comprometidos a cumplir distintas misiones solidarias, se arriesgan a entonar canciones ante la atenta mirada de un jurado. Y a horas de su estreno, repasamos en qué consiste ese formato, quiénes serán los participantes y qué podemos esperar de este nuevo producto que se convierte en la gran apuesta de eltrece para esta segunda mitad del año.

Un viejo formato renovado

La primera versión del "Cantando..." apareció en 2006, en el marco de ShowMatch. Al encontrarse bajo el paraguas directo del "Bailando...", el propio Tinelli era el conductor también de ese ciclo que, en su año inaugural, tuvo como gran ganadora a Iliana Calabró. Luego de una segunda edición en 2007, en la que Tití Fernández se llevó el premio mayor, el concurso quedó nuevamente en una prolongada pausa.

En 2011, el "Cantando..." se convirtió en una propuesta independiente que, con la conducción de José María Listorti (luego acompañado por Denise Dumas), presentaba nuevamente a un grupo de famosos que se animaban a interpretar todo tipo de canciones. El programa rindió muy bien en materia de rating, y por ese motivo en 2012 se estrenó la cuarta edición del certamen. Esa fue especialmente exitosa porque su ganador fue la "Mole" Moli, que venía de consagrarse en el "Bailando por un sueño 2010" y obtuvo así el curioso récord de ser el único participante que triunfó en ambos realities.

En lo referido al jurado, a lo largo de todos los "Cantando..."la intención fue la de buscar nombres de mucho prestigio, entre quienes se encontraron en la mayoría de los años Valeria Lynch, Oscar Mediavilla y Patricia Sosa, junto a participaciones, en mayor o menor medida, de Joaquín y Lucía Galán, Raúl Lavié, Reina Reech, y Moria Casán entre otros. La mirada de periodistas de una opinión más filosa, como era el caso de Marcelo Polino o Lucho Avilés, también le dieron un ingrediente más picante al jurado. Luego de cuatro ediciones, en 2012 el "Cantando..."cerró sus puertas y, ocho años después, vuelve a abrirlas como el nuevo producto estrella en la grilla de eltrece.

El nuevo Cantando

Cantando 2020: en tiempos de pandemia, el reality se corta solo y se convierte en la gran apuesta de la factoría de Marcelo Tinelli para el prime time de eltrece Crédito: Prensa Laflia

A partir de hoy el canal pone al aire la quinta edición del reality, proponiéndolo como el plato fuerte del prime time nocturno semanal. Una vez más, el esquema contará con 19 parejas que representarán a distintos sueños con el objetivo de quedarse con la victoria.

Poniendo el acento en su rol de productor y reservándose para el eventual retorno de ShowMatch, Tinelli cedió su lugar a una dupla que será la encargada de conducir esta nueva etapa del reality. Los elegidos para la tarea fueron dos caras muy vinculadas a los ciclos de LaFlia, Ángel de Brito y Laurita Fernández. De Brito, que desde hace tiempo se desempeña como jurado del "Bailando", debuta como anfitrión de un reality, así también como Fernández, que en el "Bailando por un sueño" no solo participó de numerosas ediciones (e incluso ganó en el 2015), sino que hasta tuvo un discutido paso como jurado de ese certamen. Pero lejos de las puntuaciones y las devoluciones, esta vez la dupla se ocupará de conducir y le dejará el rol de evaluar a un selecto grupo de especialistas.

Quiénes integran el jurado

Karina Tejeda, Moria Casán, Nacha Guevara y Pepito Cibrián, el jurado del Cantando 2020 Crédito: Prensa Laflia

Al momento de elegir a los encargados de dar el puntaje, la intención estuvo en convocar figuras muy populares del ámbito teatral y musical. Con la idea de lograr un equilibrio entre nombres de gran trayectoria, con presencia en los medios y que gocen del cariño del público, se armó un equipo con el objetivo de combinar todos esos ingredientes. De ese modo, los elegidos son Moria Casán, Nacha Guevara, Karina "La Princesita" Tejeda y Pepe Cibrián Campoy.

De este grupo, la que más puede asociarse a los productos de LaFlia es por lejos Casán, quien durante varios años ofició como jurado del "Bailando..." -y hasta se probó como participante, en 2006-, pero que en las últimas ediciones abandonó ese lugar. La lengua karateca de Casán seguramente depare algunas polémicas y es indudable que "la One" dejará su huella en este reality. Guevara, que también fue jurado en varias oportunidades del "Bailando..."y que incluso hizo algunos reemplazos en los últimos años, también es un nombre fuerte de la productora y alguien que no le teme a las discusiones cuando la situación lo amerita.

Con respecto a Karina, ella puede ser una de las grandes revelaciones. La cantante participó del "Bailando..." en el 2019 y fue una de las mayores revelaciones de ese año, no solo por su talento sino también por lo mucho que conectó con el público del programa. Por otra parte, ella se destacó no solo por ser una gran artista, sino también por animarse a protagonizar los acalorados debates que suelen presentarse en ese reality, y aún hoy es recordada las filosísimas opiniones que tuvo contra Charlotte Caniggia y Lourdes Sánchez. Por último, la incorporación que más sorprendió fue la de Pepe Cibrián; a diferencia del de sus compañeras, el suyo no es un nombre que se asocie tanto como los productos de LaFlia, pero sin lugar a dudas su participación será un gran aporte al ciclo.

Con un jurado que promete devoluciones muy exigentes, los participantes deberán estar a la altura y aceptar críticas que prometen ser de lo más punzantes. Y sobre eso, Cibrián expresó en una oportunidad:"Hay que tener algo más que cantar bien. Podés tener una voz genial, pero ser muy aburrido. Más allá de la música tiene que haber una interpretación".

Los participantes

Algunas de las caras que formarán parte del esperado Cantando 2020

Como sucede en el "Bailando por un sueño", en la variedad se encuentra el gusto, y por ese motivo los concursantes responden a todo tipo de rubros vinculados con el espectáculo. Cantantes profesionales, músicos, intérpretes, estrellas de redes sociales, periodistas y conductores televisivos, todos se enfrentarán en la arena del Cantando 2020 con el objetivo de quedarse con el premio mayor y lograr el sueño que representan.

A continuación, la lista completa de parejas: Carmen Barbieri y Mariano Zito, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal, Dan Breitman con Florencia Anca, Laura Novoa junto a Patricio Arellano, y Melina Lezcano con Juan Pérsico. También Gladys "La Bomba Tucumana" con su hijo Thiago Griffo, Sofi Morandi y Bruno Coccia, Jey Mammon y Carla del Huerto, Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti, Flor Torrente con Michel Hersch, Lola Latorre y Lucas Spadafora, Lizardo Ponce y Lucía Villar, Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, Adabel Guerrero y Leandro Bassano, Flopy Tesouro y Pablo Turturiello, Mariana Brey y Fran Eizaguirre, Karina Jelinek con Manuel Victoria, Brian Lanzellotta con Angela Leiva, Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra en compañía de Inbal Comedi.

Así será la primera emisión

Desde hace varios años, la primera emisión del "Bailando por un sueño" presenta un ambicioso despliegue de números musicales. Con un elevado nivel de producción y un verdadero desfile de estrellas, las inauguraciones son siempre el plato fuerte que invita a los espectadores a presenciar dicho espectáculo. Y en los últimos meses de este año, en el que la televisión local no pudo lanzar ningún producto de gran calibre, la emisión debut del Cantando 2020 promete ser uno de los mayores eventos de la pantalla argentina.

Según se confirmó, esta vez, la apertura tendrá un mash up de varios temas populares de la música argentina con las voces de Karina, Damián Córdoba, Germán Tripel, Flor Otero y Rochi Igarzábal.

Con respecto a los participantes, la encargada de romper el hielo será Carmen Barbieri. Acompañada de Mariano Zito, ella fue la elegida para abrir la ronda y recibir la primera devolución del jurado. Según trascendió, la pieza elegida será en homenaje a Sergio Denis.

Un certamen que palpita polémicas

Como suele suceder en la previa de los "Bailando...", el Cantando tampoco estuvo exento de algunas polémicas aún antes de su comienzo formal. Hace pocas semanas, uno de los conflictos más sonados tuvo que ver con la repentina renuncia de Georgina Barbarossa cuando se enteró que Casán formaba parte del programa. Entre ambas hay una muy mala relación, y Barbarossa, a pesar de un sí inicial, dio un paso al costado firme en su intención de no compartir espacio con Moria.

Otra de las bajas repentinas fue la protagonizada por Romina Malaspina. Una de las conductoras de Canal 26 fue de las tentadas a formar parte del certamen, y si bien en un primer momento se informó que iba a estar en el Cantando 2020, luego ella misma lo negó al asegurar que ese compromiso iba a quitarle tiempo de trabajo en el canal de noticias, que actualmente es su prioridad.

Uno de los pedidos que aceptó la producción tuvo que ver con el compañero de Karina Jelinek. La modelo inicialmente tenía fijado como cantante a Cristian Fontán, pero ella preguntó si podía estar junto a otro artista que pudiera amoldarse mejor a su tipo de voz. De esa forma entró en escena Manuel Victoria. Para dejar en claro que no hubo ningún tipo de mala intención en su pedido, Jelinek confirmó que los motivos simplemente tenían que ver con el registro vocal de Fontán: "Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla".

Sin ser una polémica, al parecer sí quedó en pausa una versión que circuló durante varios días: el debut de Juanita Tinelli como cantante. Marcelo suele sumar personas de su entorno familiar a sus programas: basta recordar la participación de Paula Robles en el 'Bailando por un sueño 2007', los divertidos números de su primo El Tirri, o las apariciones de su hija Candelaria en algunos de los musicales debut de cada año. Y a esa lista parecía que iba a sumarse un nuevo nombre cuando, a comienzos de julio, en su programa de radio Ángel de Brito reveló: "Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli". Pero eso quedó aparentemente en suspenso, y si bien no sería de extrañar que el certamen eventualmente sumara a ella (o a otras voces) como futuros ases en la manga, de momento la participación de Juana no está confirmada oficialmente.

Cuándo verlo: Cantando 2020 comienza esta noche a las 22:30, y se emitirá en ese horario de lunes a viernes, por eltrece.