Luego de que Ángel De Brito cuestionara la liviandad con la que se refirió a la denuncia por violencia que realizó hace unos meses en Instagram, Leticia Brédice salió a responderle

11 de enero de 2020 • 14:13

"Quiero pedir perdón a quien se sintió tocado y ofendido, a quien esté pasando por eso y no se anima a contarlo. Todo empezó cuando le dije que no a una nota para Los Ángeles de la mañana. No es no. Pero el notero me dijo que si no llevaba la nota, Ángel de Brito lo mataba y entonces hablé sin pensar, porque estaba en otra sintonía, riéndome con mis compañeras. ciclo en el que debutó como panelista.

En un mano a mano con Moria Casán, la actriz se mostró muy consternada por los dichos de Ángel de Brito respecto de una denuncia que Brédice hizo en sus historias de Instagram el año pasado, acusando de violento a su novio Federico Padilla. "Me pareció un mamarracho que denuncies violencia en una historia de Instagram, porque si es verdad, tenés que hacerla en el lugar que corresponde. Y ahora decís que estabas mamada y te reís de eso. Hay mucho femicidio, muchas mujeres mueren todos los días y ahí te vas a la banquina", dijo De Brito en LAM.

"No viví momentos de violencia física. Y si te parece que está mal que ponga algo en mis historias, tenés derecho a pensar que no tengo cinco minutos de cordura. También pienso cosas de vos y no las voy a decir", comenzó Brédice su descargo. Luego, continuó: "Tengo derecho a equivocarme. Y si te parece que no soy clara, te respeto en lo que decís. Pero no exageremos. Es una situación delicada. Estoy en colectivo de Actrices Argentinas desde hace mucho tiempo y no voy a aclarar más nada porque tampoco quiero ser amiga de Ángel. No quiero entrar en su juego".

"Trabajo desde muy chica y me pasaron muchas cosas; viví momentos difíciles, como mi embarazo y el tema del padre de mi hijo. Me duele que este periodista diga lo que dice. Mi familia se angustia mucho cuando escucha que me critican. La tía Norma se puso a llorar", dijo Brédice, con firmeza.