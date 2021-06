Listorti abre mañana su “Súper Súper” en elnueve

TELEVISION

Con la llegada de Súper Súper Famosos, elnueve rearma sus sábados

Finalmente, mañana se estrenará Súper Súper, el nuevo programa de entretenimientos de LaFlia Contenidos, con la conducción de José Maria Listorti. El ciclo, que se emitirá de lunes a viernes, de 16 a 17. 30 (hasta el viernes ese horario era de Hay que ver, que podría migrar a eltrece en el segundo semestre), tendrá una versión con famosos los sábados, de 22 a 23. De esta manera, las noches del canal de aire del Grupo Octubre sufrirán solo un cambio: la versión sabatina de Vivo para vos. El ciclo de juegos, entrevistas e informes que conducen Carolina Papaleo y Julián Weich pasará al horario de 20 a 22 (al igual que los domingos). El resto de la programación de los sábados seguirá como hasta ahora. Recordemos que este nuevo ciclo de las tardes de elnueve es una remake de Clink! Caja, un formato de Eduardo Metzger que tuvo al frente a Berugo Carámbula en la década del 90, en el viejo Canal 9 y en 1988 se llamó Sume y lleve (a cargo de la dupla Emilio Disi y Doris del Valle y luego de Ana María Campoy y Daniel Castex, quienes se hicieron cargo del ciclo hasta su finalización en 1991, tras la quiebra de El Hogar Obrero, su principal auspiciante). La dinámica del programa será la de un supermercado, en donde dos equipos se van a enfrentar completando distintos desafíos. En cada prueba, los equipos sumarán tiempo a su favor, para luego gastarlo llenando el changuito con los distintos productos de las góndolas del estudio. El equipo que obtenga la compra más cara se convertirá en el ganador del juego.

Carolina Losada dejó América para iniciar una carrera política, pero sigue en radio

RADIO

Losada se va de la TV por su carrera política, pero sigue firme en radio

La periodista y conductora Carolina Losada anunció su salida del Grupo América, emisora en la que pidió una licencia ya que aspira a ser senadora por Santa Fe por Juntos por el Cambio. Por ahora, esa “pausa del periodismo” solo incluye a la TV (hace unas semanas ya había dejado su lugar en Basta Baby, el ciclo de Baby Etchecopar, de lunes a jueves en A24 a las 23 hs.) y continuará al frente de su propio programa en Radio Rivadavia, Hablemos ahora (un ciclo de entrevistas, los sábados de 16 a 17), que en las últimas mediciones la ubicaron en el top 5 de los programas más escuchados en su franja horaria, por encima de Continental, CNN Radio y La 990 AM. Losada integra el grupo de comunicadores que se sumaron a la AM 630 desde febrero de este año cuando hizo el pase a la AM de AlphaMedia como Luis Majul, Jonatan Viale, Débora Plager, Lucas Morando, Carolina Amoroso y El Dipy, entre otros. Recordemos que Losada ya había tenido en temporadas anteriores su ciclo en radio La Red AM 910 titulado Hablemos de vos, los domingos por la mañana entre 2017 y 2020, y de 2011 a 2016 fue columnista de Luis Majul en La Cornisa Radio, cuando también se emitía en radio La Red.

RADIO

Tras la salida de Méndez, Radio 10 busca construir su nueva tarde

A tres semanas de su abrupta salida de Radio 10 tras la polémica con Patricia Bullrich, el periodista y conductor cordobés Tomás Méndez debutó en la primera mañana de la AM 1030 Del Plata, con Duro de callar (en la franja de 6 a 9). En tanto, La 10 busca a la figura que ocupe las tardes en su programación. Mientras algunos hablan de Jorge Rial, otros arriesgan que el reemplazo será una mujer: se habló de Daniela Ballester y Nancy Pazos, pero ambas rechazaron la propuesta por falta de tiempo, por sus trabajos en la pantalla chica.

RADIO

Rodo Herrera por Mauro

Tras dejar las tardes de La 990 AM por los cambios en su programación, Rodo Herrera se hizo cargo de la mañana de la AM 550, lugar que ocupó hasta el 9 de abril el fallecido Mauro Viale con La pura verdad. A diario, Herrera conduce Levántate y anda de 7 a 9 junto a Lucas Mella, mientras que Chiche Gelblung continúa en su franja horaria de la segunda mañana, de 9 a 12.

RADIO

La cultura afro en Folklórica

El reconocido músico Black Rodríguez Méndez, actual integrante de La Delio Valdéz (liderada por Ivonne Guzmán), se sumó a Nacional Folklórica FM 98.7 con La hora negra (se emite en la trasnoche de los jueves, a las 2 de la madrugada). El programa recorre la influencia de las culturas afro e indígena en la conformación de las músicas populares de la Argentina y de América latina. Eso permite ir desde la cumbia al tango, pasando por la chacarera, el candombe, la milonga, pero siempre desde esta perspectiva afroindígena.