Lola Latorre y Lucas Spadafora contaron si harán o no "la probation" propuesta por Nacha Guevara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 18:47

Tras las burlas por los temblores y, después del encuentro cara a cara con Nacha Guevara en la pista del Cantando 2020,Lola Latorre y Lucas Spadafora pasaron por Los ángeles de la mañana y contaron cómo tomaron las palabras de la jurado y la propuesta de hacer una "probation" a modo de retractación personal.

"Quiero borrar justificaciones. La primera fue cuando dije que había sido involuntario. Involuntario es una vez, cuando son dos ya no. Después escuché hasta el cansancio que están tristes, que lloran, pero ¿ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo o cómo lloraron los que se vieron burlados por tener Parkinson, que es una enfermedad, no una marca de zapatillas?", comenzó Guevara ayer desde su estrado, luego de esperar más de una semana este encuentro.

Tras asegurar que la edad no justifica sus acciones, la artista propuso de qué manera pueden pedir perdón y tomar una enseñanza de lo sucedido, más allá de las palabras: "Como a mí me gusta enfocarme más en la solución que en el problema... Ustedes hicieron daño y tienen que repararlo, no con lágrimas, no con perdones para no perder seguidores en las redes. Tienen que repararlo con acciones. Les propongo que ustedes se encuentren con gente que padezca la enfermedad, que los conozcan, que sientan lo que es. Porque ustedes necesitan un baño de realidad. Creo que sería reparador para todos; eso a mí me dejaría satisfecha", lanzó asombrando a todos los presentes en el certamen.

Esta mañana, la pareja más joven del reality, reveló cómo fue enfrentarse a la actriz en la pista y cómo tomaron el pedido de Nacha. "Acá, pasando esto. Quedamos aliviados porque pudimos tener esa conversación", expresó Lola, ante la atenta mirada de su madre, Yanina Latorre.

Spadafora, que a diferencia de su compañera nunca había hablado con Nacha antes del encuentro de ayer, confesó que además de lo que se vio en cámara también se acercó en un corte para pedirle disculpas en privado. "Al principio me resguardé porque no sabía cómo manejar la situación. Sí pude hablar ayer con ella en el corte. Yo estaba re nervioso por tener a Nacha adelante. Me acerqué para hablar fuera de cámara, quería explicarle de donde venía mi chiste, que no quería lastimarla. Me escuchó y me volvió a repetir esto de que conozca a una persona que tenga Parkinson", relató.

"Obviamente lo que dijimos la lastimó. Todos sabemos que es algo que se habla [dando a entender que hay varios memes circulando sobre sus temblores en las redes sociales], quizá fuimos los que sacamos el tema a la luz. Mi comentario la hirió pero dio pie a que mucha gente le escriba por este tema", agregó Latorre.

En cuanto a si harían o no la "probation" propuesta por la actriz, Lola reflexionó: "No sé, me parece que es algo que a uno le tiene que salir. Yo no me acordaba, pero en el colegio tuve una materia en donde íbamos a los geriátricos y estábamos en contacto con gente con enfermedades". Y enseguida, hizo un mea culpa: "Parece irónico, porque yo cerré las redes porque me molestan los comentarios y después hago esto. Pido disculpas de nuevo, no lo hice adrede, no me gusta molestar a nadie", expresó aún angustiada.

Por su parte, Lucas advirtió que él si pensaría la propuesta de Nacha. "Yo lo haría porque cuando me acerqué me di cuenta que no pasa por un castigo sino porque quiere que aprenda algo. Coincido en que las acciones demuestran más que las palabras", señaló mientras confirmaba que su mamá es psicóloga y que continuamente trabaja con personas discapacitadas.

La palabra de Yanina Latorre

Si bien durante todo el descargo de Lola y Lucas la panelista de LAM fue acotando ciertas opiniones para defender a la pareja, casi sobre el final del programa tomó la palabra. "Ayer no me metí porque iba a ser una batalla campal. Nacha tiene un tema con la soberbia importante. Yo quise hablar y ella no quiso", comentó Yanina, quien también se burló de los temblores de la artista en un vivo de Instagram.

Con respecto a la propuesta de la jurado, opinó: "Uno se equivoca, pide disculpas, si las tomás o no es tu problema, la inquisición termino. Un mal chiste lo tenemos todos, humor negro lo tenemos todos. No se metieron con una enfermedad, sentí que los metían en un banquillo de acusados. Vino con un monólogo escrito, leyó todo lo que dijo. Nacha me odia desde hace mucho", remató enojada.

Moria Casán: "Ya no le tengo el respeto de antes"

Quien también salió herida de este cruce fue Moria Casán cuando ayer por la noche quiso intervenir en la discusión y su colega la frenó en vivo. Tras terminar el programa, la exvedette dio su parecer y fue lapidaria contra su "amiga". "Fue un momento tenso porque mantuvo una intriga creada por ella [en referencia a Guevara] desde el otro día. Me parece demasiado mandarlos a un trabajo comunitario como si fueran delincuentes, y al final termina diciendo: 'Yo no estoy enferma, lo hago por los demás'", comentó.

"No te digo que se victimiza ni que está haciendo show, la dañaron, la hirieron, ya le pidieron tres veces disculpas, pero que los mande a hacer trabajo comunitario me parece too much, es como los piononos de Carmen. ¿Qué es, Eva Perón?", lanzó irónica. Y enseguida, volvió a defender los adolescentes del certamen: "Yo entiendo que se hayan sentido dañados los enfermos, pero ella aclaró que no está enferma así que no es por ella. Es un castigo para los chicos, que por más que sean jóvenes todos nos mandamos cagadas en la vida todo el tiempo".

Por último, Casán aclaró que, si bien la quiere mucho, la amistad entre ambas no está pasando por el mejor momento. "Yo la quiero muchísimo a Nacha pero me parece demasiado esta cosa de adoctrinar para un show como estos. Estábamos un poco distanciadas, ya no le tengo el respeto de antes, entonces me resulta difícil volver a establecer una amistad. Yo la sigo queriendo siempre, pero me parece que tiene fisuritas y no tengo ganas de caer en la trampa", concluyó.