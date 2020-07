Marcela Baños reveló detalles de la pelea entre Karina La Princesita y Ángela Leiva Crédito: Instagram

31 de julio de 2020 • 14:01

Luego del cruce entre Karina La Princesita Tejeda y Ángela Leiva en la pista del Cantando 2020,Marcela Baños se metió en la polémica y reveló detalles de la vieja pelea entre las referentes de la movida tropical. Así, mientras confirmó que la intérprete de "Corazón mentiroso" nunca "bajó" a su colega de los escenarios, señaló a los verdaderos responsables del parate en su carrera.

"Estamos hablando de algo que sucedió hace muchos años. Ángela tenía un contrato con los hermanos Pablo y Marcelo Serantoni [productores y creadores de Pasión de sábado]. Ella decide irse con un contrato vigente y entonces ellos le piden a todos los empresarios de 'la movida' que sus artistas no compartan escenario con Leiva", advirtió la conductora del programa de movida tropical de América.

Tras aclarar que "donde estaban los artistas de Pasión... no estaba Ángela", Baños explicó la actitud de los empresarios: "Lo hicieron porque no tenían manera de cobrarse lo que quedaba del contrato vigente. Igual ahora ya se arreglaron. Ángela hizo un carrerón y volvió a Pasión... varias veces", indicó.

Mientras destacó el talento de la intérprete y la consideró "una de las mejores voces del país", Marcela habló de Mariano Zelaya, expareja y exproductor de Leiva señalado como el que la llevó a romper el contrato con los hermanos Serantoni. "Mariano es un productor musical que tuvo bandas muy importantes como Media naranja, Tus guardianes. Es muy buen productor. De su vida personal no sé mucho, no lo conozco. Ellos salieron muchos años y al principio estaba todo bien", opinó dando a entender que no estaba al tanto de las denuncias de Leiva sobre violencia psicológica que habría sufrido por parte de su ex.