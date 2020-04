Marcelo Tinelli apareció sorpresivamente en Corte y confección, el programa que conduce Andrea Politti

Esta tarde, mientras los participantes de Corte y Confección presentaban sus modelos ante el jurado, una visita inesperada irrumpió en el estudio. Marcelo Tinelli entró en escena para ayudar a una de las concursantes a la que se le había desarmado el maniquí en vivo. Sorprendida por su repentina aparición, Andrea Politti aprovechó su presencia para hacer varias preguntas sobre su estadía en Esquel y sobre el inicio de "Bailando 2020".

Marcelo Tinelli sorprendió en Corte y Confección - Fuente: eltrece 03:10

Video

"Uno está afuera y labura igual. Ahora con Zoom y todas estas aplicaciones estás todo el tiempo conectado, con reuniones", comentó sobre sus días en Esquel y enseguida hizo referencia a su accidentado viaje de regreso : "Me agarró la cuarentena allá, así que ya estamos de vuelta. Fue un viaje de 36 horas en auto, hicimos más de 2000 kilómetros. Pinchamos en el medio del camino pero llegamos bien. Hacía mucho que no viajaba tantas horas en auto pero la pasamos lindo", señaló.

Tras asegurar que fue el único que manejó durante el viaje, Tinelli le agradeció a su familia por haberlo "bancado" tantas horas en el viaje: "Manejé 2170 kilómetros. Paré en siete estaciones de servicio y me pararon todos los puestos camineros a los cuales les mando un beso grande", lanzó con cierta ironía. Ya más serio, continuó: "De verdad quiero agradecer a toda la gente con la que me crucé que me trató de primera y a toda mi familia que me bancó en el auto. No sólo me bancó 32 días en la casa laburando sino también en el auto".

Mientras aseguró que decidieron volver debido al permiso que otorgó el Ministerio del Interior para todos los varados en cuarentena, explicó: "Fuimos por 10 días y tuvimos que quedarnos por muchos más. Vino este permiso para todos los varados y entre los 80.000 que habíamos quedado afuera pudimos conseguir el permiso entrando a la página online del Ministerio y así volver", comentó y dio a entender que no tuvo privilegios para regresar.

Luego de desfilar junto a la conductora del ciclo y opinar sobre los diseños de los participantes del reality, el conductor habló sobre su vuelta a la televisión. "Este año me gustaría opinar de baile si me lo permiten. Me gustaría bajar un punto, subir un punto", lanzó a modo de primicia. Tras asegurar que el certamen tiene fecha de regreso para mayo, el conductor de la pista más famosa del país dio más detalles: " No sé si llegamos al 18, sino será el 25 . Ya están todas las parejas confirmadas, aunque ahora tenemos un problema con la novia de Martín Baclini. Parece que renunció porque se siente mal por los dichos de Cinthia Fernández. Estábamos pensando que quizá se queden Cinthia y Martín afuera también con todo esto", disparó frente a la mirada atenta del Chato Prada y Fede Hoppe, productores del ciclo.

Antes de continuar con sus devoluciones de moda, Marcelo expresó que ya necesitaba volver para ponerse en marcha. "Estoy muy contento de estar acá porque ya estoy laburando y con las pilas puestas para comenzar el programa. Me encanta trabajar, tengo muchas ganas de volver a la tele", concluyó.