El empresario respondió al consejo que Pampita le hizo a su pareja, Cinthia Fernández, en la pista del "Súper Bailando" Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2019 • 18:27

En la pista del "Súper Bailando", Cinthia Fernández y Martín Baclini no solo recibieron anoche la devolución del jurado sino también algunos comentarios personales por parte de sus integrantes. Pampita Ardohain, de hecho, se atrevió a darle un consejo "de mujer a mujer" a la bailarina, y sus palabras parecieron incomodar al empresario rosarino.

"Más allá de que sea Martín el hombre de tu vida -eso es algo que sabremos con el tiempo-, lo importante es que quien te elija, con tres hijas, tiene que amarte por completo. Esos hijos son un pedacito tuyo y el amor tiene que ser para los cuatro", señaló la modelo, que además le recordó que "novios hay miles y después de Martín habrá una lista de espera, pero el que te elija te tiene que elegir con todo lo que traés encima".

El consejo sentimental de Pampita Ardohain que emocionó a Cinthia Fernández - Fuente: eltrece 03:22

Video

La pareja acudió como invitada al programa Los ángeles de la mañana y, al ser consultado sobre el tema, el empresario afirmó no haberse dado por aludido con las indirectas de Pampita. Sin embargo, Ángel De Brito y Yanina Latorre insistieron en que "el consejo" de la jurado había sido un "palo" para él. "Te hizo bolsa", remarcó la panelista.

A pesar de ello, Baclini se refirió en positivo a la ex de Benjamín Vicuña: "A Carolina la admiro como mujer por su historia, su fortaleza. Me siento identificado con ella en un montón de cosas", señaló. "Sé muy bien quién soy con Cinthia y con las nenas, no necesito que nadie me dé ningún consejo. Por eso no lo tomé para mí".

"Lo que entendió Pampita es que a vos te molestaban las chicas, cosa que, como explicó Cinthia, lo decís en chiste", resumió De Brito.

"Me voy a poner serio. ¿Alguien puede opinar de lo que soy yo con las nenas de Cinthia? Yo sé quién soy con las nenas. Sé cómo la conocí a ella y a sus hijas y cómo están ahora. Sé de la transformación. Me quedo con eso", sostuvo Baclini.

"Recién ahora entiendo que lo que dijo fue para mí", agregó luego.