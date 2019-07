Martina Soto Pose debutó en la Televisión Pública

La periodista conduce el informativo de género Con vos propia

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2019 • 19:14

Como adelantó LA NACION, la Televisión Pública había proyectado para este segundo semestre estrenar un informativo de género, Con vos propia. Y el día del debut llegó: esta tarde arrancó el ciclo, con la conducción de Martina Soto Pose , lo que marcó su regreso a la televisión, tras su salida del noticiero de Telefe.

En su flamante ciclo, Soto Pose es acompañada por Fabiana Tuñez y Diana Maffia, directora del Observatorio de Género y directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, respectivamente. El programa también tiene secciones, a cargo de Verónica Lorca, Sol Bonelli y Lorena Toso.

En el comienzo, la periodista y conductora dio detalles de cómo será el ciclo. Uno de los primeros temas que trataron estuvo relacionado con el caso del músico de rock Cristian Aldana, recientemente condenado a 22 años de prisión por violación y corrupción de menores.

Para el debut , el ciclo fue separado en dos bloques. En uno de ellos Tuñez, donde se hablo del "tren violeta" y, en el otro, Verónica Lorca se refirió a qué significa ser feminista.

Cons vos propia dura 30 minutos y se verá todas las tardes por la pantalla de la Televisión Pública. Está realizado en conjunto por el canal público y el Instituto Nacional de la Mujer. Su propósito es recorrer las últimas novedades sobre el avance de los derechos de las mujeres en el país y en el mundo.

Tras el debut, Soto Pose habló con LA NACION. "Este proyecto se venía gestando desde hace rato. Lo defino como un programa informativo noticioso, que va con la agenda del día a día. Cuando me fui de la tele, pense que no iba a volver más, y tampoco tenía muchas ganas, pero cuando me contaron de este programa, di el si automáticamente. Ojalá que haya un público que cada vez se vaya ampliando mas, que no sea solo para la mujer, sino que se pueda ver con el marido, los adolescentes, chicos. Que lo disfrute todo el mundo, por que este cambio cultural es para todos".

Las secciones

La comediante, actriz y guionista Verónica Lorca se encarga de la participación artística, en la sección De-generando conceptos, en la que hace un abordaje humorístico que permitirá aprender nuevos términos, entender otros y desaprender algunos que fueron superados por el cambio cultural.

La dramaturga, guionista, directora de teatro y productora Sol Bonelli se encargará de las recomendaciones literarias, teatro, series, películas o espectáculos de la cartelera cultural con perspectiva de género. Y por su parte la periodista de actualidad y especialista en música Lorena Toso está al frente de la seccion "Es bueno saberlo", para informar qué derechos, beneficios o servicios existen en todo el país.