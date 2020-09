Mujeres de eltrece: la sorpresiva reaparición televisiva de Jesica "Osito" Gómez, de Gran Hermano 2007 Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 15:30

Sorprendió que Jesica Gómez se presentara en el casting para el Cantando 2020 que se está llevando a cabo en Mujeres de eltrece. ¿Recuerdan a "Osito", de Gran Hermano 2007, la chica inocente que pasó sus días de encierro con un peluche, que inventó la canción "el beso del Osito", y que se enamoró de otro participante, Jonathan Diéguez? Pues bien, está de vuelta y con ganas de sumarse a otro reality.

"Quiero entrar al Cantando porque en casa somos fanáticos de Esmeralda Mitre. Soy actriz y no cantante pero quiero probar", dijo Jessica, que es actriz, mamá de un niño de cuatro años llamado Kalel, y está en pareja hace mucho tiempo con el humorista Santiago Domínguez.

Con mucha actitud y gracia pero con desafinaciones, Osito cantó el tema que abre la obra Caberet. "Muy bien actuada. Flor Peña está temblando", dijo Soledad Silveyra, haciendo referencia a la protagonista de la última versión del celebrado musical. "Linda energía, bien la interpretación", continuó.

Gladys "La Bomba Tucumana", quien también oficia de jurado, fue benévola: "Me gustó lo que hiciste, te desenvolviste bien. Le aportarías mucho al Cantando". Osito no tuvo tanta suerte con Ángela Leiva, que marcó las desafinaciones: "Me gusta más verte actuar que escucharte cantar. Con algunas clases se puede arreglar, sobre todo le pifiaste en la última parte. Sos desfachatada". Finalmente, Teté Coustarot contó que ya se había cruzado con Osito: "Es una gran luchadora, me encanta. En cuanto trabajo he hecho, ella estaba en la producción. La actitud es todo".

Finalmente, todas las jurados eligieron a otros participantes y Osito no obtuvo ni un solo voto.

Osito es actriz, trabajó en algunas obras de Microteatro con su amiga Griselda Sánchez, también participante de Gran Hermano 2007 y con quien tiene una cabina de fotos para eventos. Durante años fue asistente del productor Aldo Funes, y actualmente es manager de su pareja, que formó parte del grupo humorístico Americones y desde 2019 trabaja solo.

Conforme a los criterios de Más información