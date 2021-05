Natalie Weber explicó los motivos por los que renunció a Pampita Online: “Primero está mi familia”

Natalie Weber renunció a Pampita Online, el magazine que conduce la modelo Carolina “Pampita” Ardohain por la pantalla de Net TV.

En diálogo con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood, su programa de Mucha Radio FM 89.5, la esposa del futbolista Mauro Zárate explicó el motivo de su despedida del ciclo donde se desempeñaba como panelista, que está vinculado a la partida de su esposo de Boca.

“Me fui porque a Mauro se le cumplía un ciclo en el club y yo tenía trámites y cosas para hacer, y después quizá no iba a poder volver. Si por casualidad los planetas se alineaban y Mauro se quedaba, iba a avisar e iba retomar porque era lo que había acordado con la producción, pero ahora no, primero está mi familia”, explicó la modelo.

Natalie Weber reveló la historia detrás del tatuaje de Mauro Zárate en Pampita Online - Fuente: NET TV

Weber aseguró que el paso de Zárate por Boca es, “definitivamente”, una etapa finalizada. “¿Eso cómo te hace sentir?”, indagó Iglesias. “En realidad, estos tres años que estuvimos acá fueron como irreales, porque desde que estoy con él siempre fui de irme de una ciudad a otra, estaba acostumbrada a la vida nómade”, expresó Weber. “Lo veo como una experiencia de vida, es algo lindo, lugares nuevos que se conocen, aunque con hijos es más complicado, pero el día de mañana es una experiencia que quedará como una anécdota linda”, aseguró.

Mauro Zárate, Natalie Weber y nuevos rumbos Archivo

“¿No te pasó de sentir que ya te ibas a quedar definitivamente acá?”, preguntó la periodista. “Nosotros siempre dijimos que el día en que él se retirara, no íbamos a vivir en la Argentina”, respondió categórica. “Cuando volvimos al país, pensamos que quizá cambiábamos de opinión, pero no es lo que sucedió. Nunca estuvo en nuestros planes instalarnos acá”, reveló Weber, quien todavía no sabe qué rumbo tomará la familia, que depende de la decisión que tome el futbolista respecto a su carrera.

“Adonde sea que nos toque ir, no será el lugar definitivo”, amplió. “Queremos vivir entre España y Estados Unidos, no sé si ahora se va a dar de ir a esos lugares, pero la verdad es que no está confirmado, no me lo hagas decir...”, luego se retractó Weber, quien dejó entrever que sabe el destino, pero que opta por no contarlo. “Aunque Miami me encanta”, contó entre risas.

LA NACION