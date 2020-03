La actriz habló en Los ángeles de la mañana acerca de lo que sintió al enterarse que el hijo de Carmen Barbieri padece de cáncer de intestino

17 de marzo de 2020 • 16:50

Tras una floja temporada en Mendoza y la suspensión de la gira teatral por las medidas preventivas ante el brote de coronavirus, Nazarena Vélez pasó por Los ángeles de la mañana y habló de todo: la relación con su hijo Chyno Agostini , su nueva oportunidad en el amor y cómo tomó la noticia de la enfermedad de Federico Bal .

Luego de haber hecho temporada teatral en San Rafael y de confesar que no le fue como esperaba, Vélez recibió varias críticas por parte de los mendocinos al dejar entrever que no tienen incorporada la cultura del teatro. "Fui sincera y eso no gustó. No fue la mejor temporada a nivel público. No me fue bien, fui a pérdida (...). Me parecía inteligente como productora elegir esa plaza porque no tenés competencia directa, pero dije que a los mendocinos les cuesta el arte y salieron a matarme", expresó tras asegurar que la obra fue un éxito mientras estuvo de gira.

"Entiendo que hacen otro tipo de actividades: rafting, pesca, trekking y por eso cuesta instalar la temporada teatral. También me criticaron por la casa donde me hospedé. Cuando me voy a hacer temporada siempre pido una buena casa porque voy con mis hijos. Me alquilé una finca muy linda y me acusaron de llevarme 4 millones de pesos. La verdad que la pasé muy bien porque San Rafael es un paraíso, pero esperaba traerme más plata", agregó al respecto.

Luego de aclarar que acaba de levantar la gira por el interior del país por el tema del coronavirus, advirtió: "Los que vivimos cien por ciento del teatro estamos complicadísimos. También estaba armando una obra con Fabián Vena y el Puma Goity para Buenos Aires pero lo frené porque no me sobra la plata como productora".

Minutos después, Vélez hizo referencia a su tensa relación con el Chyno, el hijo que tuvo junto a Daniel Agostini y explicó por qué el adolescente se fue de su casa. "No estamos peleados pero es calentón como yo. Tuvimos una pelea estúpida de convivencia en San Rafael y por eso salió a grabar ese video que subió a las redes. Se quiso ir de casa y no lo dejé sacar la ropa", señaló, entre risas.

"Como no tiene un disco todavía en la calle, no me gusta que cante en los boliches. Me tiene preocupada y me asusta ese tema. Siento que es muy talentoso y tiene un potencial muy grande, pero no lo termina de desarrollar", agregó en referencia a los motivos de su pelea. Y enseguida apuntó directamente a su entorno: "Hay gente que no me gusta. Él es muy amiguero y se cree que todos son sus mejores amigos a los dos días de conocerlos. Un manager tiene que estar cada noche con vos. Cuando estaba Alejandro Pucheta (el papá de su otra hija, Bárbara) estaba más tranquila, es familia y nadie me lo iba a cuidar mejor. Ahora hay otro chico. A mí no me da el cuerpo para acompañarlo todas las noches, tengo un hijo de 9 años que atender en casa", indicó.

Sobre la enfermedad de Fede Bal

Lejos de no querer hablar del tema, la actriz hizo referencia a la enfermedad de Federico Bal, exnovio de Barbie Vélez, y a cuál fue su reacción al enterarse de la noticia. "Re mal me pegó. No pensé que me iba a poner mal, me angustié y pensé que no me iba a importar. Vi el video y se me cerró la garganta", confesó.

"Yo no lo quiero a Federico por todo lo que pasó, pero la verdad me hizo mal como mamá. No puedo dejar de pensar en Carmen [Barbieri, la madre del actor], es demoledor", lanzó. Y enseguida, habló de la reacción de su hija al enterarse de la noticia. "Barby tiene un poder de perdón y amor mucho más grande de lo que yo pensaba. No lo llamó pero no está enojada, le impactó mucho la noticia", comentó.

"¿No lo podés perdonar?", preguntó sin vueltas Yanina Latorre. "No, no puedo pero sí separo las cosas. Creo que todos tenemos o tuvimos un familiar o amigo con cáncer, es imposible no sentir empatía (...). Me quedé con los huevos que tuvo ese pibe para contarlo y el mensaje que le dejó a más de uno", respondió. Frente a su polémico like en Twitter a un usuario que puso "Karma" , Vélez explicó: "Les juro por lo más sagrado que tengo en la vida que no sabía lo de Fede. Yo ese día tenía un posteo pago por un centro de salud y tenía que dar un mensaje sobre cuidar tu vida. Y el tema del like fue porque venía siguiendo el tema del femicidio. No tuvo nada que ver con lo de Fede. Quien de verdad estuvo en el infierno, no se alegra de lo malo que le puede pasar a otro".

Tras asegurar que está muy feliz con la participación de su hija Barbara en el "Bailando 2020", Nazarena aclaró: "La última vez que estuvo no la acompañé nunca porque no estaba de acuerdo. Este años sí, me parece que el 'Bailando' es una vidriera increíble y tenía que estar".

Por último, la actriz habló de cómo fue volver a confiar en el amor -este 24 de marzo se cumplen seis años de la muerte de Fabián Rodríguez- y confesó que al principio la diferencia de edad con su novio, Santiago Caamaño, le generó más de un prejuicio. "Santi es un ser increíble, no saben lo soñado que es. Yo también tenía mis prejuicios porque es un pibe que la viene remando hace tiempo y dije: 'Este la quiere pegar conmigo'. Pero a los 15 días me lo lleveé a vivir a casa y dije: 'A este no lo suelto más'", aseguró.