Giro a favor de Netflix: Warner Bros Discovery rechazó la contraoferta de Paramount

NUEVA YORK.- Warner Bros Discovery rechazó este miércoles una contraoferta de compra presentada por su competidor Paramount la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir a la gran compañía de cine y televisión.

En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount “no responde a los intereses de WBD” y la definió como "arriesgada“. Según detallaron, el la propuesta estaba respaldada por “un fideicomiso revocable, desconocido y opaco”.

Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre de este año, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de la señal de CNN. “Confiamos en que nuestra fusión con Netflix represente un valor superior y más seguro para nuestros accionistas”, señaló el texto de WBD.

La productora Warner rechazó la contraoferta de Paramount. Jae C. Hong - AP

Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83.000 millones de dólares.

Tres días después, Paramount —cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump— lanzó una contraoferta pública de adquisición en efectivo que valoraba a WBD en US$108.400.OOO.

A diferencia de la oferta de Netflix, la última propuesta de Paramount incluía la compra de canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que se sumarían a sus activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central.

La intervención de Trump

Trump dijo la semana pasada que quería asegurarse de que CNN tuviera nuevos propietarios como parte de la venta de WBD. El mandatario, a su vez, estuvo enfrentado con el canal de noticias demócrata desde hace años.

El primer mandatario norteamericano ya intervino en numerosas ocasiones en la batalla de ofertas, una de ellas al decir que el acuerdo de Netflix “podría ser un problema” al asegurarle a la plataforma una enorme cuota de mercado de la industria del cine y la televisión.

Trump hizo presión a favor de Paramount en el acuerdo con Warner Bros. Alex Brandon - AP

En la misma línea que Trump, pero por motivos diferentes, la élite de Hollywood lanzó una campaña agresiva contra la adquisición de WDB por parte de Netflix. A lo largo de décadas, Warner Bros produjo clásicos del cine como Casablanca y Ciudadano Kane, así como éxitos de taquilla más recientes como las series Friends y Juego de Tronos y la saga de películas de Harry Potter.

Pero en algunos círculos hollywoodenses, Netflix es cuestionado por su renuencia a estrenar contenido en salas de cine tradicionales —y directamente publicarlos en la plataforma— y por su alteración de las prácticas tradicionales de la industria.

En una entrevista el martes en París, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, prometió que las películas de Warner Bros seguirían exhibiéndose en salas si se concretaba su oferta de compra del histórico estudio. “Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional”, afirmó durante un evento en la capital francesa.

Agencias AP y AFP