Pablito Ruiz, sobre la imitación de Miguel del Sel: "Sufrí bullying mediático, se burlaba de mí" Crédito: Instagram

Pablito Ruiz se suma al Cantando 2020 en el ritmo en trío, junto a Dan Breitman y Flor Anca, y el próximo viernes intentarán lucirse con el tema de Gloria Trevi, "Todos me miran". Entusiasmado, el artista surgido de Festilindo especuló con poder quedarse en el programa: "Me bancaría las críticas porque es un juego que hay que jugar y hay que ponerle el pecho", dijo este miércoles en diálogo con Los ángeles de la mañana.

El intérprete de "Océano" contó que es fan del reality de eltrece y que siente que todos los participantes le aportan algo al programa: "Los influencers con su carisma y los profesionales con su experiencia, cada uno tiene lo suyo. Todos hacen un gran show, muy divertido de ver". También develó que Lizardo Ponce es su participante favorito.

Ruiz, que participó del "Bailando por un sueño 2008", recordó su paso por el certamen: "La pasé muy bien, pero llegó un momento en que el cuerpo no me daba más de las contracturas, y las previas se me complicaron un poco". Antes de la cuarentena por la pandemia del Covid, el cantante hizo una participación en la miniserie mexicana La casa de las flores, estuvo en Masterchef Celebrity de Chile y realizó una gira por el país andino. "Volví 15 días antes de la pandemia", aclaró.

También el cantante rememoró cómo fue pasar de la niñez a la adolescencia y luego a la adultez. "Hoy tengo 45 años pero empecé a los 7 y sufrí mucho cuando cambié la voz, luego la revolución de las hormonas y más tarde descubrir mi sexualidad, y todo bajo el ojo del público. Pasé por el bullying mediático y padecí la imitación de Miguel del Sel. Se burlaba de mí y me dolía mucho porque en ese momento yo no sabía qué onda con mi sexualidad y no lo entendía. Me señalaban con el dedo en la calle y me decían p.. Era doloroso y todavía confuso para mí", se sinceró.

"De todas maneras, en esa época vivía en México y hacía muchas giras y pasaba poco tiempo en el país pero lo sufría", relató conmovido. Y dijo también que Del Sel nunca le pidió disculpas. "Cada vez que nos cruzamos todo fue muy distante. Sé que fuera del escenario es muy serio. Sí hubo un careo en el programa de Susana Giménez pero se encendían las cámaras y era otra persona. Todo fue siempre desde el chiste y nunca hubo una charla ni me dijo que lo hacía sin mala intención. Si me pidiera disculpas las aceptaría, por supuesto".