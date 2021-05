El enojo de Guillermina Valdes por no estar en el WhatsApp del jurado: “Me pareció violento”

Tras la polémica desatada durante la emisión de La Academia (eltrece), cuando Guillermina Valdes, que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en el certamen, reveló que no está en el grupo de chat de los jurados, este jueves el tema volvió a estar en boca de todos. Ahora, el periodista le respondió que no iba a agregarla y la diseñadora se mostró muy molesta por la situación, a la que calificó de “violenta”.

Todo comenzó este miércoles en ShowMatch, cuando llegó el momento de que Valdes diera su puntaje a la primera pareja. Sin embargo, sorprendió a todos con un inesperado planteo. “No me gusta hablar mucho sobre mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp de los jurados”, señaló. Si bien al principio pensó que la razón era porque ella es un reemplazo, luego advirtió que el resto de sus compañeros no quieren aceptarla en el chat, para que no le “cuente todo al jefe”, dado que Valdes es la pareja de Marcelo Tinelli, el conductor del programa, y es considerada una “infiltrada”.

Si bien la situación fue tomada con humor por todos los presentes, este jueves De Brito, quien se encuentra aislado en su casa tras regresar de Miami, luego de dar positivo en Covid-19, volvió a tocar el tema y enfureció a Valdes.

“No vas a estar en el chat, yo soy el administrador”, indicó el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece).

El descargo de Guillermina Valdes Twitter @guillevaldes

El comentario no le cayó bien a Valdes, quien decidió utilizar su cuenta de Twitter para responder: “No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”.

LA NACION