Pata Villanueva revivió una vieja pelea con Valeria Lynch Crédito: Captura de TV

Luego de subir un explosivo tuit refiriéndose a la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes, Pata Villanueva visitó Incorrectas y revivió un viejo enfrentamiento que mantiene con la intérprete de "La extraña dama". Y es que la exmodelo estaba en pareja con el productor Héctor Caballero cuando, según cuenta, él la abandonó por la cantante.

"Estaba en Punta del Este cuando me enteré que Valeria se había separado. La verdad es que no me interesa ni conozco al marido, no sé ni quién es. Pero sé que ella quiere mucho a Thays, la hija de Cau Bornes", contó Villanueva. "Entonces pensé que yo había vivido eso mucho antes, cuando estaba embarazada de Agostina y ella empezó a salir con mi marido. Son las vueltas de la vida. Pasaron 40 años pero entonces me dolió mucho porque era mi primer matrimonio y nunca me había peleado con Héctor", recordó.

La protagonista de Extinguidas también contó cómo ella y su marido habían conocido a la Lynch. "Fuimos a verla cantar y a él le encanto. A mí no, porque gritaba. Y una tiene un sexto sentido, y detecté que había miraditas entre ellos, pero él estaba conmigo y Valeria estaba casada", relató. "Un día fui a la oficina con mi beba de dos meses y como no estaba, empecé a revisar y vi un corazón que decía 'yo'. Llegué a la conclusión de que era la letra de Valeria y cuando nos vimos en casa, se lo dije de todo a Héctor".

"Él me contó que habían intimado una vez. Como no le creí, al día siguiente cité a Valeria en un café y le dije que ya sabía todo. Entonces ella me contó, llorando, que hacía cinco meses que salían, que hacían en amor en la oficina y que se había enamorado. Cuando volví a casa, enfrenté a Héctor, después llamé al marido de Valeria y se armó un despelote", indicó Villanueva.

La exmodelo además dijo que borró el tuit porque le había salido escribirlo y luego se arrepintió. "Pasaron 40 años y no tengo resentimientos. Pude dar vuelta la página cuando viajé a Montecarlo y salí con Carlos Monzón. Fue como una venganza", finalizó.