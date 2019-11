Por qué Flor Torrente no pudo homenajear a su mamá en el "Súper Bailando"

La cantante y empresaria se refirió a la negativa de la producción a rendirle tributo a Araceli González en ShowMatch

Desde el primer día, el desafío "Homenajes" ha generado en la pista de ShowMatch polémicas y momentos televisivos que fueron tan debatidos como cuestionados.

Desde el fallido homenaje de Luciana Salazar a Emilio Disi, pasando por el tributo de Flor Vigna a Beyoncé con la intervención de Raúl Lavié, hasta la pelea de Federico Bal por su coreografía al ritmo de Elvis Presley, el "Súper Bailando" marcó tendencia en las últimas semanas.

Una pareja que el jueves pasará por esta prueba de fuego es la de Flor Torrente e Ignacio Saraceni. La empresaria y cantante habló con LA NACION sobre su deseo inicial de homenajear a su madre, la actriz Araceli González, anhelo que no pudo ser concretado porque la producción le solicitó otro foco al equipo. "La respuesta fue que preferían que se hicieran homenajes a cantantes", le contó Flor a este medio.

Como consecuencia, el equipo cuyo coach es el experimentado Hernán Alegre, optó por la figura de Cher, a pesar de que los medleys de artistas han sido duramente criticados por el jurado, que ha puntuado alto a un grupo selecto de duplas. "Cuando nos dijeron que busquemos cantantes, fuimos a una emblemática como Cher, que tiene show, es diferente, es activista, es feminista, es ícono de la comunidad gay, de la moda, una diosa del pop-rock, una mujer que se hizo lugar en el mundo de la música cuando eran solo hombres", se explayó Flor sobre la también actriz, ganadora del Oscar por Hechizo de luna.

En cuanto al miedo al jurado y al BAR, Flor remarcó que a pesar de lo que vienen solicitando, no cambiaron la coreografía. "Confiamos en que lo que hicimos está buenísimo. Como no hubo una bajada de línea de que el homenaje tenía que ser emotivo, apelamos a la alegría, a la felicidad", expresó en diálogo con LA NACION.

Hace unos días, en el programa de El Nueve, Hay que ver, Torrente había señalado que quería rendirle tributo a su madre porque "es una mujer con la que muchas se sienten identificadas". Por lo tanto, cuando la producción le negó el pedido a Flor, no tardaron en surgir versiones que relacionaron esa negativa con la fricción actual entre González y Adrián Suar por la división de bienes.

"Desde mi divorcio, jamás conseguí la división de bienes. He firmado papeles que me mostraban, hubo 'arreglos' nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto, pero hasta aquí llegué. Siempre he dicho que denunciar protege, que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la p... y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad", contaba Araceli en una entrevista con la revista Gente en septiembre, sorprendiendo a muchos con su declaración.

Desde el entorno de Suar -de quien la actriz se separó en 2002 y se divorció en 2004, y con quien tiene un hijo en común, el también actor Tomás Kirzner-, la versión fue otra. Allegados al productor expresaron a LA NACION que la división de bienes "se produjo en 2005 a través de abogados, cuando se llegó a un acuerdo" y que "todo se hizo en regla". Asimismo, añadieron que en caso de que alguna vez se tome la decisión de vender Polka Producciones, "el 5% le corresponde a Araceli", porque así fue cómo se acordó en su momento.