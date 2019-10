Milagros Brito se refirió al casamiento de su ex, Roberto García Moritán, con Pampita Ardohain Fuente: Archivo

Hace unos días, la noticia del casamiento de Pampita Ardohain con su novio, Roberto García Moritán, sorprendió a todos. El poco tiempo que llevan de relación (apenas dos meses) no fue impedimento para que el empresario gastronómico le pida su mano con una propuesta súper romántica desde las paradisíacas playas de Punta Cana.

El marco de la presentación de la nueva línea de accesorios de Nicole Neumann, Milagros Brito contó cómo tomó la novedad de que su exmarido y padre de sus dos hijos volverá a pasar por el registro civil. "Yo estoy muy bien, feliz por mis hijos, por este nuevo proyecto que arranca Robert con Caro. Una linda sorpresa", dijo en diálogo con Intrusos.

Después de doce años de estar separados y tras asegurar que tiene una muy buena relación con su ex, Brito expresó: "Lo veo muy contento y feliz". Enseguida, el movilero de América le preguntó si no le había parecido muy rápido la decisión de casarse y, casi sin dudarlo, respondió: "Creo que cuando alguien está enamorado y se quiere jugar por algo, me parece que es lindo".

Tras aclarar que con ella fue distinto ("Nosotros estuvimos cuatro años de novios antes de casarnos"), la ex de Moritán advirtió que tampoco tuvo una propuesta así de romántica. "Fue más convencional, pero cada uno tiene su historia, y es muy lindo lo que está pasando", dijo, dando a entender que las comparaciones nunca son buenas.

Por último, Brito se refirió al polémico posteo de Instagram que, meses atrás, realizó desde su cuenta personal y a partir del cual muchos especularon que era un mensaje dedicado a Pampita. "Ya está súper aclarado el tema, no hay nada qué hablar. Fue un posteo que yo repostié de alguien y asumieron que era un mensaje para alguien que no era, nada más", concluyó.