¿Qué pasó con Luis Ventura y por qué no asistirá a los Martín Fierro de Radio?

“No estoy en condiciones de ir a los Martín Fierro”. Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), fue agredido esta tarde, a pocas horas de la celebración de la fiesta del Martín Fierro de Radio, durante un partido de fútbol disputado entre el equipo de Primera C que él dirige, Victoriano Arenas, y Central Ballester.

Las primeras imágenes del incidente fueron difundidas durante la tarde en Infama, el programa de América conducido por Marcela Tauro que ya tenía un móvil instalado en Janos Darwin, el salón de eventos ubicado en Palermo, lugar elegido para la gala de Aptra de esta noche.

“No estoy en condiciones de ir a los Martín Fierro”, explicó el propio Ventura cuando pasados unos minutos de confusión sobre su estado de salud y desde el programa lograron comunicarse con él. “Me pegaron de costado o de atrás. A la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Voy a ir a la Trinidad para que me revisen y si me tengo que quedar internado, me quedaré internado”, detalló el periodista.

Ante las preguntas desde el piso del estudio sobre quién se haría cargo de sus participaciones durante la transmisión de los premios, Ventura, claramente nervioso, aseguró: “No sé ni me importa quién se va a hacer cargo”.

En los videos que se difundieron en Infama se ve a Ventura caminando hacia el costado del campo de juego de Central Ballester, Predio Cacique, y yendo hacia el vestuario con una silla plegable en la mano y cómo una persona vestida con campera negra y roja lo agrede con un golpe en la cabeza que deja al conductor de Secretos verdaderos tirado en el césped y luego siendo asistido por miembros del cuerpo técnico y auxiliares del equipo de Valentín Alsina.

“Esta noche va a ser rarísima”

Unos minutos después de la charla telefónica con Ventura, también desde Infama llegó la palabra oficial del canal de parte de su gerente de programación, Ana Laura Guevara. “No es lo mismo sin Luis. Esta noche va a ser rarísima porque es el presidente de Aptra y para nosotros es un amigo. Es nuestro referente en el canal”, dijo Guevara, desde el salón donde una hora después debía comenzar la ceremonia con la emisión de la alfombra roja del evento, que entregará 34 estatuillas y un Platino.

Mientras a su alrededor los productores seguían trabajando para tener todo listo y que a las 19, las figuras de las señales AM y FM nominadas empezaran a circular por la alfombra donde serían recibidos por Paula Varela, Guido Zaffora, Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, Guevara explicó la solución que encontró Aptra ante la ausencia de su presidente. Pocos minutos después de constatar que Ventura no podría asistir a la ceremonia, designaron a uno de sus miembros como su reemplazo tanto para dar el tradicional discurso de apertura de la fiesta como para entregar los premios más esperados de la noche, los dos Martín Fierro de Oro y el de Platino, una tarea de la que siempre se encarga Ventura como presidente de la asociación.

“Su salud es lo más importante ahora”, concluyeron tanto desde el piso de Infama como en el salón de la fiesta de la radio que se complicó inesperadamente aun antes de comenzar.