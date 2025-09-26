Terminó el 3° round de La Voz y estos son los participantes que quedaron en el team de La Sole

Este jueves, La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió un momento clave con el tercer round de batallas del Team Soledad, donde uno de sus integrantes quedó fuera de la competencia. En esta instancia decisiva, cada participante se jugó todo en un duelo directo y midió su talento cara a cara con sus compañeros para determinar quién continuaba y quién le decía adiós anticipadamente al sueño de llegar a la gran final. Cada elección en esta etapa tuvo un peso enorme, y marcó un antes y un después en el recorrido de los concursantes dentro del certamen.

Los duelos vocales enfrentaron a Milena Salamanca, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; a Valentina Otero y Luis González; y a Milagros Gerez Amud con Violeta Lemo. La referente del folklore, Soledad Pastorutti, decidió que avanzaran Agustín y Mauricio, así como Luis y Milagros. Más tarde, Milena, Valentina y Violeta regresaron al escenario para presentar interpretaciones en solitario e intentar demostrar su talento para mantenerse en la competencia musical.

Team Soledad definió sus finalistas tras el tercer round de batallas (Foto: Instagram @lavozargentina)

En esta instancia, los coaches Lali Espósito, Luck Ra y el dúo Miranda! evaluaron las presentaciones de los participantes y determinaron quiénes continuarían en la competencia. Minutos antes de que finalizara el programa, el conductor Nico Occhiato anunció: “Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo. Y despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. Felicitaciones Mile, hiciste un gran concurso, la rompiste toda”.

Milena Salamanca se despidió del Team Soledad tras las batallas (Foto: Instagram @lavozargentina)

Conmovida, La Sole se acercó a Milena, quien tuvo que dejar la competencia en estas instancias finales, la abrazó con emoción y le dijo: “Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura de que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, y que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor”.