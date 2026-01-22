Ganó La Voz Argentina, vendió su 0km para poder operarse, y ahora su cirujano lo sorprendió con una noticia inesperada

Nicolás Behringer, ganador de la última edición de La Voz Argentina, contó a finales de diciembre de 2025 que iba a vender el auto que ganó en el certamen televisivo para poder costear una operación y así corregir una septoplastia y una amigdalectomía que lo venía aquejando hace años.

A un mes de dicho anuncio, que se hizo viral en las redes sociales, el propio Behringer, por el mismo medio, confirmó el ingreso al quirófano para el 3 de febrero con el doctor Santiago Echeverría, a quien definió como un “cirujano plástico certificado, especialista en rinoplastia, con 15 años de experiencia y un 99% de tasa de éxito en sus pacientes”.

Nicolás Behringer dio detalles de su operación

Según su testimonio, un hecho que le dio confianza para aventurarse en esta operación es que el profesional le dio un diagnóstico previo antes de ver los estudios y, luego, terminó confirmando su presunción.

“Me ofreció hacerme la cirugía, que en otros lados, hace dos años, estaba 10 mil dólares, a menos de 2 mil dólares. Totalmente de corazón”, añadió Behringer sobre esta intervención que le va a cambiar la vida.

Nicolás Behringer se coronó en La Voz Argentina 2025 Prensa Telefe

En paralelo con la operación, el cantante deslizó que el cirujano trabajará con otro colega para hacer, al mismo tiempo, una corrección en la nariz, oído y en las amígdalas.

“No tengo claro los detalles técnicos, pero se me va a corregir el tabique interno, los cornetes y me van a hacer un orificio en el tímpano para poner un diábolo, que es como un embudo, que sirve para limpiar todo lo que está adentro del oído hace tantos años. Además, se me van a extirpar las amígdalas”, profundizó sobre el ansiado tratamiento.

Behringer, hace un mes, mostró los estudios que determinaron su problema de salud

Y, agregó: “Esto me va a tener frenado unos dos meses, más otras tres semanas que son vitales. Tanto la cirugía como el postoperatorio son vitales”.

En el final de su video, Behringer confirmó que está trabajando en su faceta artística y prometió el lanzamiento de dos álbumes. “¿Y qué va a pasar luego de esto? Ya tengo para dos álbumes. Trabajé para eso y estoy organizando las ideas para ver si puedo darles una canción antes de mi cirugía y, si no, ya pasando la intervención, van a tener música mía".

“Este proceso es una locura para mí, no pensé verlo jamás en muchos años y ahora está acá. Es hoy. No pensé que este momento se acercara tan rápido. Sí lo visualicé, lo llamé, me moví, pero creo que subestimé las capacidades que creo tener para poder crear lo que deseaba transitar. No puedo explicarles lo feliz que estoy”, exclamó el ganador de La Voz Argentina bajo la tutela de Luck Ra.

Nicolas Behringer explicó por qué venderá el auto que ganó en La Voz Argentina

Este gran paso en su vida le traerá una sensación de bienestar al intérprete, quien, en el registro fílmico que grabó el mes pasado, indicó: "Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos y vértigo“.

“Había canciones que con intentarlas ya una vez me quedaba afónico. Y con este malestar crónico que tengo, no vivo de mal humor, no trato mal a la gente como excusa. No doy lo peor de mí, siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto", culminó por aquel entonces sobre una expresión de deseo que se cristalizará pronto.