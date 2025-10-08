Daniela Celis se refirió a la posibilidad de volver con Thiago Medina tras lo sucedido
Luego de la evolución en el cuadro de salud su expareja, la influencer no cerró la puerta a una nueva oportunidad con el padre de sus dos hijas
- 3 minutos de lectura'
Desde el grave accidente que tuvo en moto Thiago Medina, Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, no se movió de su lado. Ahora, la ex Gran Hermano habló sobre cómo vivió la internación del joven de 22 años, que comenzó a recuperarse, y compartió sus sentimientos con respecto a su vida amorosa: dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.
Thiago continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. Luego de estar en terapia intensiva varias semanas y pasar por múltiples operaciones y asistencia respiratoria, el influencer se encuentra en una franca mejoría, lo cual es un alivio para toda su familia, que estuvo todo el tiempo apoyándolo. Obviamente, todo este episodio removió todos los sentimientos que hay en el vínculo entre él y Daniela, padres de las gemelas Aimé y Laia de un año y medio.
La pareja había confirmado su separación en mayo, cuando aclararon que, pese a no estar juntos, eran familia por el bien de sus hijas. No obstante, tras el accidente, la situación cambió y ambos parecen dispuestos a replantearse su vínculo.
“La vida es así, todo puede cambiar en un segundo. Pasaron muchas cosas en estos 23 días...”, confesó Daniela en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). “Sabemos que es un momento delicado, todos estamos sensibles, pero cuando él salga hablaremos para ver qué pasa. Si vuelve el amor o no, lo importante es que seguiremos siendo padres siempre”, expresó.
La influencer contó que las semanas en las que Thiago estuvo en terapia intensiva fueron muy duras. “Era difícil volver a casa y seguir jugando, cantando y haciendo que todo parezca normal para las nenas”, explicó la ex Gran Hermano, reality donde conoció a su expareja. Celis recordó que siempre compartieron las tareas de crianza y reconoció: “Sentía culpa de que las nenas notaran nuestra ausencia, así que decidí frenar todo y dedicarme por completo a ellas”.
Consultada sobre si pudo liberar sus emociones, respondió que su cuerpo lo manifestó de otras maneras: “Perdí el apetito las dos primeras semanas y bajé más de ocho kilos en 23 días. Creo que era mi forma de protegerme por las nenas. Solo lloraba en la ducha”.
Dentro de los cambios que tuvo que hacer en su vida a partir de este momento tan duro que le toco atravesar, reveló que dejó de manejar porque se dio cuenta de que no estaba concentrada. “Una vez casi choco con un camión y entendí que no estaba bien. Me sacaron el auto y no manejé más esa semana”, contó Daniela, visiblemente afectada por la internación del padre de sus hijas.
Por último, agradeció el apoyo del público y las cadenas de oración que se replicaron por todo el país por la salud de Thiago. Sin embargo, Daniela decidió alejarse de las redes sociales para proteger su salud mental en este tiempo. “Ver cosas sin saber si eran ciertas me afectaba mucho. Apagamos el Wi-Fi de casa para evitar leer algo que me hiciera mal”, concluyó.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Celebridades
Revolución. Demi Moore se animó a volver 29 años atrás y sorprendió con un look al estilo “Striptease”
De Pinar de Rocha al Super Bowl. El recorrido de Bad Bunny por el conurbano bonaerense que pocos recuerdan
"No hay intimidad". El tenso momento que vivió Valeria Mazza con un participante argentino en el Bailando de España
- 1
George Clooney: del consumo de drogas en los años 80 a la reciente borrachera tras una gran desilusión
- 2
La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas del equipo de Soledad Pastorutti y Miranda
- 3
Oasis confirmó quien será el virtuoso telonero de sus shows en la Argentina
- 4
Los amores de Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida