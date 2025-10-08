Daniela Celis se refirió a la posibilidad de volver con Thiago Medina tras lo sucedido

Desde el grave accidente que tuvo en moto Thiago Medina, Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, no se movió de su lado. Ahora, la ex Gran Hermano habló sobre cómo vivió la internación del joven de 22 años, que comenzó a recuperarse, y compartió sus sentimientos con respecto a su vida amorosa: dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

Thiago continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. Luego de estar en terapia intensiva varias semanas y pasar por múltiples operaciones y asistencia respiratoria, el influencer se encuentra en una franca mejoría, lo cual es un alivio para toda su familia, que estuvo todo el tiempo apoyándolo. Obviamente, todo este episodio removió todos los sentimientos que hay en el vínculo entre él y Daniela, padres de las gemelas Aimé y Laia de un año y medio.

La pareja había confirmado su separación en mayo, cuando aclararon que, pese a no estar juntos, eran familia por el bien de sus hijas. No obstante, tras el accidente, la situación cambió y ambos parecen dispuestos a replantearse su vínculo.

Daniela no le cerró la puerta al vínculo con el padre de sus hijas (Captura: telefe)

“La vida es así, todo puede cambiar en un segundo. Pasaron muchas cosas en estos 23 días...”, confesó Daniela en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). “Sabemos que es un momento delicado, todos estamos sensibles, pero cuando él salga hablaremos para ver qué pasa. Si vuelve el amor o no, lo importante es que seguiremos siendo padres siempre”, expresó.

La influencer contó que las semanas en las que Thiago estuvo en terapia intensiva fueron muy duras. “Era difícil volver a casa y seguir jugando, cantando y haciendo que todo parezca normal para las nenas”, explicó la ex Gran Hermano, reality donde conoció a su expareja. Celis recordó que siempre compartieron las tareas de crianza y reconoció: “Sentía culpa de que las nenas notaran nuestra ausencia, así que decidí frenar todo y dedicarme por completo a ellas”.

Daniela y Thiago son padres de las gemelas Aimé y Laia

Consultada sobre si pudo liberar sus emociones, respondió que su cuerpo lo manifestó de otras maneras: “Perdí el apetito las dos primeras semanas y bajé más de ocho kilos en 23 días. Creo que era mi forma de protegerme por las nenas. Solo lloraba en la ducha”.

Dentro de los cambios que tuvo que hacer en su vida a partir de este momento tan duro que le toco atravesar, reveló que dejó de manejar porque se dio cuenta de que no estaba concentrada. “Una vez casi choco con un camión y entendí que no estaba bien. Me sacaron el auto y no manejé más esa semana”, contó Daniela, visiblemente afectada por la internación del padre de sus hijas.

Por último, agradeció el apoyo del público y las cadenas de oración que se replicaron por todo el país por la salud de Thiago. Sin embargo, Daniela decidió alejarse de las redes sociales para proteger su salud mental en este tiempo. “Ver cosas sin saber si eran ciertas me afectaba mucho. Apagamos el Wi-Fi de casa para evitar leer algo que me hiciera mal”, concluyó.