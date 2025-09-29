Nico Occhiato fue a ver a Rocky al teatro y llenó de elogios a Nico Vázquez: “Todavía sigo en shock”

El domingo 28 de septiembre, Nicolás Occhiato fue al teatro a ver la obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez. En el contexto del éxito de las funciones, el productor y conductor de Luzu TV llenó de elogios la puesta en escena mediante sus redes sociales y le dedicó palabras de cariño al actor.

Como suele hacer a menudo cada vez que disfruta de algún espectáculo, Occhiato subió a las historias de Instagram una foto en la que mencionó a Vázquez y le sugirió a sus seguidores que no deberían perderse Rocky.

El elogio de Nico Occhiato a la obra Rocky y en especial a Nicolás Vázquez (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

Sobre la imagen tomada de todo el elenco de la obra, el conductor escribió: “Todavía sigo en shock de lo que acabo de ver. Rocky es lo mejor que vi en mi vida”. “Nico, sos inspiración total. Nos demostrás a todos que con mucho esfuerzo, con talento, apostando y siguiendo nuestros sueños se pueden lograr cosas enormes”, destacó Occhiato del actor y de lo que transmite arriba del escenario.

Minutos después sumó un video en el que mostró que Vázquez se acercó hasta su asiento con un micrófono y lo saludó delante de todo el público. “Nunca vi algo así en ninguna otra parte del mundo. Te agradezco por apostar, porque hacer esto, para que todos lo sepan, de que en la Argentina que existan este tipo de espectáculos y shows, tiene que haber atrás un loco de mier*** como Nico”, expresó Occhiato.

Y concluyó: “Feliz de presenciar un espectáculo así en Argentina”. Acto seguido ambos se dieron un fuerte abrazo mientras que la sala los ovacionó de fondo. Como respuesta, minutos después, Vázquez replicó la foto en la que Occhiato lo elogió y plasmó: “Gracias, Nico”.

La respuesta de Vázquez ante la visita de Occhiato (Fuente: Instagram/@nicovazquezok)

Ese encuentro en el teatro causó furor en las redes sociales y mediante el posteo de Instagram que hizo la producción de Rocky, diferentes usuarios se manifestaron al respecto con mensajes como: “Por más Nicos como Occhiato y Vázquez”; “Se juntaron mis Nicos favoritos”; “Nico, te queremos en Luzu” y “Dos genios”.

La reacción de los usuarios en las redes al ver el encuentro de Occhiato y Vázquez (Fuente: Instagram/@nicovazquezok)

El éxito de Rocky

La obra de teatro que tiene a la cabeza a Nicolás Vázquez se convirtió en un suceso de la calle Corrientes y hasta el momento se habría posicionado como la más taquillera. Desde figuras de talla nacional, como Susana Giménez, a otras de nivel internacional, como Lionel Messi y Leandro Paredes, no se quisieron perder Rocky.

El actor junto al elenco no descansa, del furor y de las funciones periódicas que ofician, por lo tanto, durante el último fin de semana realizaron un viaje exprés a Mar del Plata, donde se mostraron mediante las redes sociales muy unidos y felices de compartir un tiempo de distensión en grupo.

La publicación del actor fue furor en redes sociales (Foto: @nicovazquezok)

Tras el reciente divorcio de Gimena Accardi, Vázquez intenta recomponer su estado anímico y justamente, fiel a su estilo, compartió en su cuenta de Instagram los mejores instantes de la escapada. Allí se puede ver la complicidad entre colegas, charlas frente al mar, bailes al sol, juegos en la arena, cenas compartidas e incluso una breve visita a un campo con caballos.

“Un regalo estar todos juntos en este paraíso en Mardel. Seguimos festejando el éxito que estamos viviendo, y no hablo solo del éxito de trabajar a sala llena con un espectáculo increíble, sino del éxito más profundo: el de habernos encontrado como equipo. El de querernos, mirarnos, acompañarnos y disfrutar este viaje juntos. Agradezco a cada uno de ustedes y a todo lo que nos va sucediendo. Vamos por más, siempre con el corazón”, escribió el actor junto a imágenes donde aparece acompañado por las actrices Mercedes Oviedo, Dai Fernández, dos mujeres con las que se lo vinculó, y otros integrantes de la producción.

El compañerismo de Rocky trascendió el escenario (Foto: @nicovazquezok)

El viaje también sirvió para destacar el presente del proyecto: “Gracias a ustedes, Rocky es la obra más vista del país. Por eso nos regalamos esto”, dijo a cámara, con la playa de Mar del Plata como fondo y el entusiasmo de un grupo consolidado.