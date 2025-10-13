Quién gana hoy La Voz Argentina, según las últimas encuestas

A pocas horas de conocer quién será el ganador de La Voz Argentina (Telefe), la expectativa crece exponencialmente en las redes sociales, donde los usuarios dan su veredicto en distintas encuestas que circulan.

Las encuestas sirven como un sondeo extraoficial para tener una idea por dónde podría decantar la elección del público, quienes eligieron a Alan Lez (team Lali), Nicolás Behringer (team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (team Soledad Pastorutti) y Eugenia Rodríguez (team Miranda!) como los favoritos.

La encuesta de @sebittase da como ganador a Nicolás Behringer

Al tener un gran fandom en las redes sociales, los cuatro integrantes de la gran final son parte de dos encuentras creadas por los usuarios @sebittase y @julianfanky, quienes acaparan el sufragio popular y dan un pantallazo en la previa a lo que será un día consagratorio.

La encuesta de @julianfunky da como ganador a Nicolás Behringer

El común denominador de las dos encuestas da como ganador, con amplio margen, a Nicolás Behringer, quien se destacó en anteriores galas bajo la tutela de Luck Ra y empatizó rápidamente con el público por su historia de vida.

Nicolás Behringer, el gran candidato a ganar La Voz Argentina

Además del favoritismo hacia Behringer, Alan Lez, perteneciente al team Lali, se posiciona segundo en cada una de las encuestas, siendo un competidor directo. Por detrás de ambos corren Milagros Gerez y Eugenia Rodríguez, sin tanto apoyo por parte de los usuarios.

Cómo votar para la final de La Voz: tres métodos, paso a paso

Se puede elegir cualquiera de los siguientes tres métodos para votar por el cantante que se desee seleccionar como ganador. Además, los participantes en la votación tienen la posibilidad de ganar hasta 3 millones de pesos, según afirman desde la emisora.

1. Votación por página web

Ingresar a LaVozArg.ar

Seguir las instrucciones en la web para seleccionar al finalista preferido.

2. Votación por mensaje de texto (SMS)

Abrir la aplicación de mensajes de texto en el teléfono.

Enviar un SMS al número 9009 .

. El contenido del SMS debe ser el nombre del cantante por el que se desea votar:

Para votar por Alan Lez, enviar ALAN al 9009.

Para votar por Nicolás Behringer, enviar NICOLÁS al 9009.

Para votar por Eugenia Rodríguez, enviar EUGENIA al 9009.

Para votar por Milagros Gerez Amud, enviar MILAGROS al 9009.

3. Votación por código QR