Rating: en su peor semana, Florencia Peña consiguió ganarle el mano a mano a Ángel de Brito

Jueves con buenos números para el rating televisivo, con varios programas que subieron algunas décimas su promedio. El líder del día, como sucede desde su estreno, fue La Voz Argentina (Telefe) que logró 21.6 puntos y tuvo un máximo de 23.2. Precediendo al formato conducido por Marley, Doctor milagro promedió 17.6 puntos.

Compitiendo con ambos programas, ShowMatch (eltrece) subió su marca y obtuvo 9.6 de promedio con un pico de 11.1 en el inicio, en un programa dedicado al certamen “La Academia”, cuyo desafío fue el pole dance o baile del caño, un recurso al que el programa volvió luego de algunas temporadas. El número alcanzado le permitió al programa conducido por Marcelo Tinelli ser el más visto del canal.

La Voz Argentina, el programa más visto de la televisión desde su estreno.

Por la mañana, Florencia Peña no regresó a Flor de equipo (Telefe), debido al cuadro de estrés que transita luego de la polémica por su visita a la Quinta Presidencial de Olivos en el mes de mayo del año pasado. De todos modos, el ciclo -ayer conducido por el periodista Marcelo Polino, al igual que el miércoles- alcanzó un muy buen promedio de 6 puntos, ganándole a LAM (eltrece) que llegó a los 5.4 puntos. El pico máximo de Flor de equipo fue de 6.6 puntos, un número muy bueno por no tratarse de una franja del prime time. La conductora hoy se puso al frente de su programa: “La vida me atraviesa”, dijo en el inicio.

El miércoles pasado, la responsable de Flor de equipo se descompensó en su camarín de Estudio Mayor (desde donde se emite el programa), razón por la cual no condujo su programa. El día anterior había estado en el ojo de la tormenta, luego de su descargo del lunes frente a cámaras, justificando su reunión presencial con el presidente Alberto Fernández. Además de un día complejo, en la noche del martes asistió a la premiere de La Panelista, la película que la cuenta como protagonista. A pesar de su ausencia, el miércoles 4 su programa promedió 5.2 puntos y tuvo un pico de 5.7 puntos, superando al programa de Ángel de Brito que, esa mañana, logró 4.1 puntos.

Este jueves, después del mediodía, el liderazgo se lo llevó El noticiero de la gente (Telefe) con 7.9 puntos, pero seguido de cerca por Noticiero Trece (eltrece), que promedió 7.5 puntos. A esa hora, entre elnueve y América también se libra una batalla pareja: El show del problema (elnueve) hizo 2.5 puntos, mientras que Intrusos (América) alcanzó los 2.4.

A la tarde, 100 argentinos dicen (eltrece) le sigue sacando ventaja a Cortá por Lozano (Telefe). Mientras que Darío Barassi promedió 8.6 puntos, Vero Lozano alcanzó los 6.9 puntos. Aunque sigue sin medir bien, El club de las divorciadas (eltrece) repuntó más de un punto con respecto al miércoles, obteniendo un promedio de 4.9 puntos; luego, El gran premio de la cocina (eltrece) hizo 5.2 puntos en momentos decisivos de la competencia, antes de los cambios que llegarán con la nueva temporada.

En eltrece, el siempre rendidor Guido Kaczka logró 6.7 puntos con Bienvenidos a bordo a partir de las 18.27 y con Los 8 escalones, desde las 21.03, llegó a un muy buen número de 9.5 puntos con un pico de 9.8 puntos.

Guido Kaczka le rinde a eltrece con formatos y horarios diversos eltrece

El noticiero más visto del día fue Telefe Noticias (Telefe) que, conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, alcanzó un promedio de 11.8 puntos. A esa hora, Telenoche (eltrece), conducido por Luciana Geuna y Diego Leuco, promedió 7.6 puntos.

En la difícil competencia del prime time, Bendita (elnueve) promedió 5 puntos y tuvo un pico de 5.6, una gran marca para el ciclo animado por Beto Casella que le permitió liderar en su canal.

En América, Los Mammones fue lo más visto con un promedio de 2.5 puntos y un pico de audiencia de 3.4 a las 21.30. En la TV Pública, a partir de las 8.41 de la mañana, la disputa en vóley masculino entre Argentina y Francia, en el marco de los Juegos Olímpicos que se disputan en Tokio, le permitió al canal lograr un promedio de 3.2 puntos y un pico de 4 puntos, convirtiéndose en lo más visto de la señal administrada por el Estado en un horario por demás inusual.

Jey Mammón conduce con gracia su exitoso late night show por América

Algunos momentos destacados del jueves

En Flor de equipo estuvo de visita Majo, la mamá de Lali Espósito, quien demostró tener el mismo carisma que su hija para enfrentar las cámaras. En diálogo con Marcelo Polino y los colaboradores del programa, la mujer ofreció su simpatía para analizar las instancias de La Voz Argentina, el programa donde Lali Espósito oficia de jurado.

En “La Academia” de ShowMatch, rememorando lo acontecido hace años con Pedro Alfonso, Marcelo Tinelli está convirtiendo en una persona conocida a su productor Fran Caivano, a quien ayer lo desafió a subir al caño y demostrar sus destrezas en la materia.

En Bendita, uno de los informes estuvo dedicado a Verónica Monti, la exnovia de Sergio Denis, quien se enredó en una discusión de alto voltaje con Moria Casán. Con una impecable edición, el informe apeló al habitual humor del programa para transitar una riña decadente.

Los 10 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 21.6 puntos de rating

2. Doctor milagro (Telefe) 17.6 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 11.8 puntos

4. ShowMatch / “La Academia” (eltrece) 9.6 puntos

5. Los 8 escalones (eltrece) 9.5 puntos

6. Pasapalabra (Telefe) 9.1 puntos

7. Zuleyha (Telefe) 9 puntos

8. Guerra de rosas (Telefe) 8.8 puntos

9. 100 argentinos dicen (eltrece) / Dulce ambición (Telefe) 8.6 puntos

10. İçerde (Telefe) 8.4 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media

