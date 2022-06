Rating: la nueva mañana de Telefe con Georgina Barbarossa y Ariel Rodríguez Palacios, ¿logró ganarle a eltrece?

En una jornada donde los números mostraron una tendencia al alta y Telefe movió el tablero con la renovación de su mañana, el talent show La voz argentina (Telefe) volvió a liderar con un promedio de 17,2 puntos y un pico de 18,9 . En tanto que en eltrece, en esa misma franja, Los 8 escalones del millón, ciclo de juegos conducido por Guido Kaczka, marcó 8,9 puntos y el reality El hotel de los famosos llegó a los 10,9 puntos, convirtiéndose en lo más visto de la señal, pero quedando por detrás, por solo una décima, de la tira El primero de nosotros (Telefe), cuyo promedio fue de 11 puntos.

La voz argentina, un tanque apoyado en el talento de los participantes y el carisma de su conductor y coaches

A partir de las 9.31, Telefe estrenó A la Barbarossa, el magazine animado por Georgina Barbarossa que siguió la línea de otros ciclos similares encabezados por la actriz . Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noe Antonelli, Lío Pecoraro y Analía Franchín forman parte del panel del ciclo que aborda desde temas de farándula a la actualidad del día, mientras que el chef Rodrigo Cascón se encarga de la cocina. El promedio del formato fue de 5,5 puntos y escaló hasta un pico de 6,7 puntos, alcanzados sobre el final.

Los números de A la Barbarossa le permitieron superar el promedio de Nosotros a la mañana (eltrece) que fue de 3,6 y los números de elnueve y América que marcaron 2 puntos y 1,8 con Qué mañana con Cala y Es por ahí, respectivamente.

A las 11.29, Telefe presentó Ariel en su salsa, el ciclo que fusiona gastronomía con temas de interés general, conducido por el cocinero Ariel Rodríguez Palacios, quien está acompañado por Nicolás Peralta y Mica Viciconte. El estreno fue sumamente auspicioso ya que promedió 8,1 puntos y escaló a un techo de 8,7 puntos. La muy buena marca de Ariel en su salsa le restó audiencia a la competencia: Socios del espectáculo (eltrece) compitió con los dos estrenos de Telefe, cosechando un promedio de 4,4 puntos y un máximo de 4,7 puntos, en una emisión con buena información periodística. A esa hora, Telenueve al mediodía (elnueve) marcó 2,9 puntos y América noticias mediodía (América) 1,5.

Los buenos números de la mañana de Telefe traccionaron a El noticiero de la gente que, si bien siempre mide muy bien, ayer subió su promedio a 9,6 puntos y tocó un pico de 9,8 puntos, cifras propias del prime time nocturno. Enfrente, Mediodía noticias (eltrece) hizo 6,4 puntos.

En elnueve, lo más visto fue Bendita con un promedio de 5,3 puntos y un máximo de 5,8 puntos. LAM , por su parte, encabezó en América con 3,7 puntos de promedio y un pico de 4,5 puntos.

Con LAM, Ángel de Brito sube los números de América Captura de pantalla

Cocineros argentinos fue lo más visto de la TV Pública con 0,8 décimas de promedio y en Net TV, El señor de los cielos encabezó con 0,7 décimas.

Momentos destacados

Ariel Rodríguez Palacios debutó en Telefe y, como corresponde a todo inicio, presentó el plantel que lo acompañará cada mañana. Mica Viciconte es una de las atractivas colaboradoras que tendrá Ariel en su salsa.

Germán Martitegui reconoció que sus hijos llevan un régimen alimenticio particular : anoche, en No es tan tarde, el cocinero le contó a Germán Paoloski que el dulce de leche no estaba contemplado en la dieta familiar. El promedio del late night show fue de 5,4 puntos.

En Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostraron imágenes exclusivas de Juan Darthés en Brasil . El programa de las mañanas de eltrece contó con un informe donde se pudo ver al actor limpiando el balcón de un confortable piso en Barra de Tijuca. Darthés vive en Río de Janeiro, mientras avanza a paso lento y burocrático el proceso judicial en su contra generado por la denuncia de abuso que realizó la actriz Thelma Fardin.

Un avión con tripulación iraní y pasajeros venezolanos aterrizó en Ezeiza y generó un conflicto internacional, ya que uno de los integrantes de ese grupo está sospechado de formar parte de una organización terrorista. Telenoche, que promedió 7,9 puntos, dio cuenta de este hecho con un informe presentado por Luciana Geuna y Diego Leuco.

En Telenueve central, Mariana Verón y Claudio Pérez se refirieron a las declaraciones de Tamara Doldán, la joven que denunció a Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, por abuso . El juicio oral se iniciaría en septiembre y, hasta ahora, la institución futbolística no tomó ninguna medida contra el deportista. El noticiero promedió 3,6 puntos.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 17,2 puntos de rating

2. Fugitiva (Telefe) 12,7 puntos

3. Telefe noticias (Telefe) 11,1 puntos

4. El primero de nosotros (Telefe) 11 puntos

5. El hotel de los famosos (eltrece) 10,9 puntos

6. Zuleyha (Telefe) 10,7 puntos

7. El noticiero de la gente (Telefe) 9,6 puntos

8. Soñar contigo (Telefe) 9,5 puntos

9. Nuestro amor eterno (Telefe) 9 puntos

10. Los 8 escalones del millón (eltrece) 8,9 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media