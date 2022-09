Rating: La Voz Argentina lideró el lunes y preocupan los números de Marcelo Tinelli

En el inicio de la semana, los números del rating televisivo volvieron a sorprender . Este lunes, las marcas generales fueron bastante bajas y se dieron algunas curiosidades como el buen rendimiento de El noticiero de la gente (Telefe) que cosechó una cifra una décima por encima de Canta conmigo ahora (eltrece) , superando, en la franja de las 13, a una apuesta fuerte del prime time.

Lo más visto del día fue La Voz Argentina (Telefe) , conducido por Marley, con un promedio de 12,8 puntos , poco más de un punto por encima de lo cosechado el domingo y un punto arriba del número al que llegó el jueves último, en su última emisión de una semana con una clara tendencia a la baja.

Compitiendo directamente con la versión local de The voice, Canta conmigo ahora, conducido y producido por Marcelo Tinelli , marcó 8,5 puntos de promedio , más de cuatro puntos por debajo del formato de Telefe. De todos modos, la adaptación de All together now superó los 7,2 puntos de promedio que había marcado el jueves último.

No existen demasiadas razones que expliquen esta diferencia, ya que ambas propuestas se sostienen en una misma lógica y hasta se podría pensar en la superioridad del carisma de Tinelli por sobre Marley. En ambos casos, las puestas en escena son importantes, empatando la factura técnica con las versiones originales producidas en la televisión internacional.

En cuanto a los picos máximos, La Voz Argentina escaló hasta los 14,3 puntos, número alcanzado en el inicio, y Canta conmigo ahora llegó a los 10,7 puntos, también logrados en sus primeros minutos, en ambos casos traccionados por los programas precedentes.

El segundo lugar de lo más visto del día lo ocupó la ficción brasileña Génesis (Telefe) con 12 puntos de promedio, superando los 10,3 puntos de Los 8 escalones del millón (eltrece) , el ciclo de Guido Kaczka que fue lo más visto de su canal . Los 8 escalones del millón también quedó rezagado ante los 10,7 puntos de Telefe Noticias (Telefe), el noticiero líder del día que se enfrentó a Kaczka durante veintiún minutos.

A las 13, El noticiero de la gente marcó 8,6 puntos, mientras que Mediodía noticias (eltrece) hizo 6 puntos de promedio. A la medianoche, Staff de noticias (Telefe), que desde hace algunos días le gana a En síntesis (eltrece), hizo 6,6 puntos, frente a los 5,3 de su competidor.

El noticiero de la gente, liderado por Germán Paoloski y Milva Castellini, es un imbatible de Telefe Fabian Marelli - LA NACION

En elnueve, Bendita promedió 4,2 puntos y escaló hasta un pico de 5 puntos, número meritorios para un canal que cuenta con algunas franjas muy alicaídas. Ayer, El sueño de tu casa propia, que salió entre las 16.03 y las 17.27 promedió solamente 0,9 décimas, lo cual afecta a Todas las tardes , el programa de Maju Lozano, que solo midió 1 punto de promedio. A esa hora, en Telefe, las ficciones importadas Hercai, Nuestro amor eterno y Soñar contigo marcaron 8, 8,6 y 8,4 puntos, respectivamente.

En América, A la tarde y LAM encabezaron con 2,6 puntos , una décima más que Intrusos. Desde las 22.10, LPA llegó a 1,5, dos décimas por debajo de La hora exacta (elnueve), su competidor directo. Ayer, en Socios del espectáculo (eltrece) trascendió que el formato conducido por Florencia Peña podría reemplazar a Animales sueltos , el ciclo de Alejandro Fantino que ayer promedió 1,4 desde las 23.31. En el horario de LPA se ubicaría Polémica en el bar , el histórico programa creado por Gerardo Sofovich que este año cumple sesenta años de vida.

LPA, el programa de Florencia Peña, se mantendría en la grilla de América, pero en una franja cercana a la trasnoche

En la TV Pública, con 0,8 décimas de promedio, lideró Cocineras y cocineros argentinos, el mismo número que cosechó la tira Imperio, lo más visto de Net TV. Las ficciones Destilando amor y Avenida Brasil, con 0,4 de promedio, lograron la mejor audiencia de Bravo TV.

Momentos destacados

Soledad Pastorutti estuvo en Cortá por Lozano . La cantante y jurado de La Voz Argentina conversó con Vero Lozano sobre su vida familiar y el lugar que ocupan sus hijas en relación con su fuerte carga laboral. El ciclo, que lideró la franja de las 14.30, promedió 7,2 puntos.

Anoche, Marcelo Tinelli explicó en qué consiste la etapa denominada “sing off” , una nueva instancia en la competencia de Canta conmigo ahora. El certamen comienza a buscar a sus 16 finalistas que competirán por un premio millonario.

Wanda Nara habló con LAM y comentó algunos detalles de su propio reality y se expresó en torno a sus preferencias con respecto al futuro profesional de Mauro Icardi.

Los 5 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 12,8 puntos de rating

2. Génesis (Telefe) 12 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 10,7 puntos

4. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,3 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 9,2 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.