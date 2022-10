Rating: Santiago del Moro les sacó gran ventaja a Guido Kaczka y Marcelo Tinelli

escuchar

Por la noche, tres conductores de rango estelar se disputan el prime time desde Telefe y eltrece . Santiago del Moro, a cargo de Gran Hermano (Telefe); Guido Kaczka, al frente de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece); y Marcelo Tinelli, responsable de Canta conmigo ahora (eltrece), juegan en el horario más codiciado de la televisión abierta, aunque con resultados dispares .

La llegada de Gran Hermano, que debutó el lunes pasado y mantuvo en sus cuatro primeras ediciones una audiencia muy importante , traccionó a la programación de Telefe, canal que utilizó a la totalidad de sus programas de producción propia como satélites difusores del reality. En ese marco, los ciclos de la noche de eltrece quedaron muy rezagados .

Ayer, Gran Hermano lideró el día con un promedio de 19,5 puntos , algunas décimas menos que lo que venía registrando y con un pico de audiencia de 21,8 puntos. En cuanto al encendido, rondando las 23 llegó al 67,3% del share, es decir que casi el 70% del público que, a esa hora miraba televisión, había elegido la pantalla de Telefe dejándole poco resto a la competencia.

Ayer se conocieron las nominaciones y este domingo se irá de la casa de Gran Hermano el primer participante que no logró la adhesión del público Captura: Pluto Tv

En cuanto a Los 8 escalones de los dos millones, su promedio fue de 8,7 puntos siendo lo más visto de eltrece . El pico máximo al que llegó Kaczka fue de 9,3 puntos y así quedó dos puntos por debajo de lo que lograba hasta la semana pasada. Esta competencia sobre temas de cultura general subió su premio de un millón a dos millones buscando lograr un mayor atractivo frente a la competencia del reality conducido por Del Moro.

Guido Kaczka subió su premio, en un programa que apuesta al conocimiento captura de video

En cuanto a Canta conmigo ahora también sintió el cimbronazo de la llegada del tanque de Telefe bajando algunos puntos su promedio. Ayer, la versión local de All Together now, que el miércoles inició su segunda temporada, promedió 6,7 puntos, un número escaso para este formato , llegando a un pico de 7,2 puntos.

Una puesta en escena impactante enmarca la competencia artística de Canta conmigo ahora captura de video

A las 20, los noticieros tuvieron un buen rendimiento. Telefe Noticias (Telefe) hizo 11,4 puntos, mientras que Telenoche (eltrece) marcó 7 puntos. También en el género informativo, El noticiero de la gente (Telefe) sigue midiendo muy bien, ayer tuvo un promedio de 9,9 puntos superando los 5,8 puntos de Mediodía Noticias (eltrece). En elnueve, Telenueve central hizo 3,7 puntos y Telenueve al mediodía siete décimas menos. América Noticias (América), que sale desde las 18, promedió 2,2 y América Noticias Mediodía (América) cerró en 1,7.

Las ficciones importadas de Telefe cosecharon muy buenos números, en todos los casos liderando sus franjas: Nuestro amor eterno hizo 9,2 puntos, Amor de familia llegó a 10,2, Zuleyha promedió 11,1 puntos y Génesis marcó 9,1 puntos.

En elnueve, lo más visto fue Bendita con 4,5 puntos de promedio. A esa hora, LAM (América) marcaba 2,9 cosechando el mejor número de su canal. El programa de Ángel de Brito midió un poco menos que lo habitual, quizás porque parte de su público se mudó a Crónica TV, señal que emitía la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión por cable .

Cocineras y cocineros argentinos fue lo más visto de la TV Pública con 0,7 de promedio , una décima por encima de la edición vespertina de TV Pública Noticias, que se inició a las 18.59.

Cocineras y Cocineros Argentinos, un programa histórico de la TV Pública muy bien realizado Denis Polansky - Prensa Cocineras y Cocineros Argentinos

Net TV volvió a superar a la TV Pública. En esta señal, El señor de los cielos marcó 1 punto de promedio. Avenida Brasil, ficción emitida por Bravo TV, logró la mejor audiencia del canal con el mismo número que lideró en la TV Pública. Desde hace algunos días, los tres canales vienen marcando cierta paridad en algunas franjas aisladas.

Momentos destacados

Como era de prever, los participantes de Gran Hermano comenzaron a desplegar sus ideas acerca de sus gustos y costumbres en torno al sexo , algo típico en la dinámica de este formato.

Con mucho de actuación, fue divertido el cruce de ayer entre Oscar Mediavilla y Alejandro Paker , integrantes del jurado de Canta conmigo ahora. Con su habitual olfato, Tinelli potenció la situación.

En A la tarde (América), que promedió 2,6 puntos, se pudo ver la salida de Thelma Fardin, luego de escuchar, junto con sus abogados, la declaración ante la justicia de Brasil de Juan Darthés . Luego de las dilaciones que extendieron esta instancia, ayer se avanzó en torno a la causa en la que el exactor está acusado de abusar de Fardin cuando era una niña . La actriz siguió las declaraciones desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 19,5 puntos de rating

2. Telefe Noticias (Telefe) 11,4 puntos

3. Zuleyha (Telefe) 11,1 puntos

4. Amor de familia (Telefe) 10,2 puntos

5. El Noticiero de la gente (Telefe) 9,9 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.