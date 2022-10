Juan Darthés declaró durante dos horas en Brasil, en el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin

escuchar

Juan Darthés declaró durante dos horas ante la justicia en la séptima sala criminal federal de San Pablo, ciudad donde reside, en el juicio por abuso a la actriz Thelma Fardin. Negó las acusaciones y también evitó responder preguntas de la fiscalía y de los abogados de Fardin, así lo aseguró el letrado, Martín Arias Duval que defiende a la actriz.

Fardin siguió la audiencia de forma remota en Buenos Aires, desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Tte. Grl. J. D. Perón 667, San Nicolás. Y si bien la prensa aguardaba la palabra de la actriz, ella se limitó a decir que lo importante era escuchar a los abogados. “Como esperábamos que podía pasar, Darthés declaró, respondió algunas preguntas, pero se negó a contestar preguntas de la fiscalía y de los abogados de Thelma”, explicó el letrado.

Arias Duval sumó que Darthés no reconoció ningún hecho y que mantuvo la versión que en su momento expresó cuando habló con Mauro Viale. “Sí puedo decir que hay una versión que estuvo circulando, que todos conocemos, que es el reportaje aquel que dio antes de viajar a Brasil con Mauro Viale y nada más”.

La denuncia

La actriz denunció que en 2009, cuando ella tenía 16 años y ambos se encontraban de gira en Nicaragua como parte del elenco de la tira juvenil Patito Feo, Darthés abuso sexualmente de ella. El juicio comenzó en San Pablo el 30 de noviembre de 2021 y esta fue la primera vez que el actor se presentó en el proceso.

El letrado del actor, Luiz Antonio Nazareth, le había manifestado a LA NACION la postura de su representado. “Esperamos que Juan diga su versión sobre la acusación. Será una audiencia en la que le darán la oportunidad de hablar y decir que son acusaciones falsas y que él es inocente”, aseguró. “El objetivo será que dé su versión de los hechos, responda preguntas del juez, del ministerio público y de la defensa”, había sumado Nazareth.

“Que la Justicia esté a la altura”

Antes de ingresar a la fiscalía, Thelma se había pronunciado sobre qué esperaba de la jornada. “Estoy con expectativa de que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos, [él] hizo mucho para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos, en una justicia que revictimiza. Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, esperamos que la Justicia le dé una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”, manifestó Fardin.

Horas antes, Carla Junqueira, abogada de la actriz, le contó a este medio cómo se encuentra Fardin en esta tapa. “Thelma tuvo una dosis extra de energía al saber que todo se está aproximando al final. Está fuerte“, aseguró. “Thelma no busca venganza, quiere justicia. Para ella es importante una sentencia reparatoria, que el juez demuestre que se hizo justicia y que [Darthés] sea condenado. No está soñando con que vaya a prisión, no es el objetivo, sino que quede demostrado que ella pasó por una situación que no debería haber pasado y que otras mujeres no pasen por lo mismo“, explicó su abogada.

Tras la declaración de Darthés, la defensa del actor tendrá 30 días para presentar un informe psicológico, y tras eso se abrirá otro plazo de 30 días más para los alegatos finales. Después, llegará la sentencia. Las audiencias finales se reanudaron el 29 de septiembre con la declaración de dos testigos de la defensa, tras varias maniobras dilatorias del equipo de abogados del actor.

En febrero, el juicio se anuló y condujo a que el proceso corriera riesgo de ser anulado para regresar a “foja cero”. Ante este panorama, Fardin se sintió “revictimizada”: “Persiguiendo a mi agresor por el mundo para conseguir justicia”.

En julio, la actriz contó que el juicio iba a reanudarse en octubre. En ese momento, remarcó que la declaración de Darthés se daría “en el contexto y en el momento prácticamente en el que él y su defensa lo quisieron”, criticando de esta manera la forma en que la justicia brasileña había accionado. “Mi declaración ante la Justicia en Brasil fue el 30 de noviembre (...). Juan Darthés consigue hablar en el momento en que quiere, porque logró dilatar ese momento, y en la jurisdicción que quiere, pero tuvimos que ir a Brasil porque él se profugó, entonces logra declarar en el país en donde él decidió radicarse y que no tiene convenio de extradición“.

En relación con la condena, el actor podría enfrentar una pena de entre seis y 18 años de cárcel, aunque tendrá la posibilidad de apelar un eventual fallo condenatorio y sólo después del fallo de una corte revisora empezaría a cumplir pena de prisión. Para llegar a esa instancia, será clave la decisión del juez de la séptima sala criminal paulista. Una pena inferior a 8 años de cárcel facilitaría el camino para que Darthés alcance la prescripción del delito, que llegará hacia fin de 2024, sin cumplir pena efectiva de prisión.

El inicio del juicio

El juicio por abuso sexual contra Juan Darthés se inició en noviembre de 2021 con tres países partícipes (Argentina, Brasil y Nicaragua), y tuvo once testigos que declararon remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

Thelma Fardin al salir de la audiencia Santiago Filipuzzi - LA NACION

La primera persona en declarar fue la propia Fardin, quien se presentó ante el juez en UFEM. Arias Duval, uno de sus abogados, contó entonces a la agencia Télam que la acusación fue impulsada por el fiscal de Brasil y que podría configurar “un caso testigo”, ya que es la primera vez que se hace un juicio de estas características, con la denuncia inicial radicada en Nicaragua, lugar donde ocurrieron los hechos denunciados por Fardin.

Al concluir la audiencia, Fardin habló con los medios muy movilizada. “Fue un día muy largo, estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. Estoy agotada, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta acá, de haberlo logrado y de que este día haya pasado “, dijo, con lágrimas en los ojos. “Fueron cuatro horas de declaración. No quiero decir nada sobre lo que pasó porque quiero respetar ese pedido de sigilo solicitado por el juez y no cometer ningún perjuicio para lograr que esta causa avance. Me hicieron preguntas y las contesté todas”, explicó luego.

