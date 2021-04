Robertito Funes Ugarte reveló por qué abandonó Sobredosis de TV, el programa que conducía junto con Luciana Rubinska por C5N y que ahora quedó en manos de Juan di Natale y Elizabeth “La Negra” Vernaci.

“Lo que me pasó en Sobredosis es muy simple: había un grupo de gente muy militante, muy marcado en su pensamiento. Para mí fueron cuatro años muy lindos. Al principio era un programa de archivos, con un toque político, y después se volvió muy político, y eso me incomodó”, dijo Robertito en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez).

El conductor, que está al frente de ¿Quién sabe más de Argentina? por la TV Pública, agregó: “Cuando percibí que el programa iba por otro rumbo, no el del humor, no el de la ironía, dije chau”.

“Creo que la Negra (Vernaci) le vino bárbaro al ciclo para recuperar eso que la gente necesita tanto. Además, las mediciones cuando ella llegó fueron increíbles, como en las mejores épocas de Sobredosis”, consideró.

Más adelante, se refirió a su participación en MasterChef Celebrity y a su rol en el segmento ViajeChef, en el que debe acompañar al eliminado del día del certamen culinario de famosos. “Es un momento de reconforte para el que es eliminado”, dijo y añadió: “Comienzan tranquilitos, que sí, que la pasaron bien y después muestran lo que no les gustó. Es un momento de confesiones”.

Cuando le preguntaron quiénes fueron los más disconformes, admitió que “el ‘Loco’ Mariano Dalla Libera”, aunque reconoció que el “otro loco”, por Hernán Montenegro, también “estaba muy enojado”.

