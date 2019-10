El conductor se defendió de las criticas por haber reavivado la pelea entre Stella Maris Lanzani e Iliana Calabró Crédito: Telefe

24 de octubre de 2019 • 19:56

Fue en su programa, Quién quiere ser millonario, que un viejo conflicto del pasado volvió a escena: la pelea entre Stella Maris Lanzani e Iliana Calabró . Señalado como el "culpable" por haber reavivado la polémica, Santiago del Moro se defendió en Pamela a la tarde.

¿Qué pasó? Tras la invitación de Lanzani a su ciclo de juegos, luego de estar alejada de los medios desde aquel confuso episodio en el que Gerardo Sofovich la despidió en vivo, Calabró criticó al conductor por haber indagado tanto en un tema de hace años, que ya parecía parte del pasado.

"Sabía que esto iba a pasar porque hace mucho que no la veíamos a Stella. Cuando me dijeron que venía, me pareció genial y, obvio, al tenerla sentada ahí, le tenía que preguntar sobre el tema. Pero enojarse conmigo me parece que no tiene nada que ver", respondió Del Moro, quien se escudó en su rol de periodista de espectáculos, ya que durante mucho años fue el conductor de Infama.

"Hice muchos años Infama, se a quien tenía sentada enfrente mío (...). La última vez que la vimos mediáticamente fue por ese caso. Obvio que le iba a preguntar pero fue una pregunta más entre tantas, porque Stella habló de todo. De lo que más habló fue de su enfermedad, y ese fue el eje del programa: su lucha contra esa enfermedad", le explicó al cronista de América.

En cuanto a la enemistad entre Lanzani y Calabró, después de tanto tiempo, opinó: "Ella tiene sus tiempos y tendrá sus por qué. Son dos mujeres adultas, valientes y sabrán cómo dirimir esto. Mi rol es de conductor y no mucho más que eso".

Sin embargo, el tema no quedó ahí, y la producción del ciclo decidió llamar por teléfono a Del Moro para que haga su descargo en vivo. "Yo pregunté sobre un hecho público, no veo por qué tanto escándalo. El programa se basó en la lucha contra el cáncer de Lanzani, luego siguió y obvio que llegó el tema de Iliana. Se ve que para ella sigue siendo un tema doloroso, y respeto que esté enojada. No quiero quedar en el medio de esto, es como matar al mensajero, no entiendo. La pregunta más bien la hice como espectador, no por pedido de la producción. Fue cero mala leche", aclaró una vez más, intentando despegarse de la situación.