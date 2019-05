ShowMatch 2019: Flor Vigna habló de su soltería y arrasó en la pista

Flor Vigna nuevamente con posibilidades de llegar muy lejos en el certamen Crédito: Prensa Laflia

8 de mayo de 2019 • 00:55

Desde hace varios años, Flor Vigna es una de las figuras más fuertes en el Bailando por un sueño . La bicampeona (que en 2018 estuvo muy cerca de llegar a la final por tercera vez) es de las participantes más populares en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli , y por ese motivo este año volvió para luchar por una nueva victoria. La actriz primero celebró su éxito en el teatro con Una semana nada más, y contó que está insistiéndole a su compañero Nico Vázquez para que se sume a la salsa de a tres.

Luego habló sobre su reciente soltería, ya que desde hace un tiempo está separada de Nicolás Occhiato. Marcelo le preguntó si estaba interesada en encontrar de nuevo el amor, pero ella con mucha elegancia dio respuestas algo ambiguas. Sí confirmó que le interesa alguien cercano a su edad, y cuando Tinelli le consultó si le gustaría alguien del rubro, Vigna respondió: "Si es posible no. Llegás a tu casa y seguís hablando de laburo. Y no". Facu Mazzei, su compañero de baile, reveló que Flor recibe algunos mensajes de colegas, pero la bailarina en chiste lo codeó para que no dijera nada.

Finalmente llegó el momento de la coreo, y tras un número de gran solidez la pareja fue muy aplaudida. Ángel de Brito los elogió por su gran nivel: "La verdad chicos, me encantó, bienvenidos" (9). Carolina "Pampita" Ardohain coincidió y expresó: "Los trucos salieron perfectísimos, mucho show en esta pista, ustedes son una pareja bomba" (10).

Por su parte, Florencia Peña se quedó casi sin palabras: "Transmiten mucho disfrute, son muy creativos, bailaron mucho. Los trucos espectaculares, la verdad es que son una pareja hermosa y se los ve muy conectados. ¡Me encantó! (voto secreto). En el final, Marcelo Polino aplaudió la performance pero aclaró que va a poner puntajes bajos porque es severo (5). Luego de tantas felicitaciones, el equipo no quiso pedir BAR y se retiró con la ilusión de llegar nuevamente a las últimas instancias de la competencia.