El exnovio de Flor Vigna se llevó un buen puntaje al ritmo de la cumbia

Nicolás Occhiato, el exnovio de Flor Vigna, se incorporó este martes al "Súper Bailando". Su compañera Florencia Jazmín Peña también debutó en la pista de ShowMatch y contó que luego de haber audicionado para el programa durante tres años, esta vez fue elegida, pero no por los coaches sino por su partenaire.

"Florencia Peña hay una, así que no uso más mi apellido. Desde chica me presenté a muchos castings y por mi nombre sufrí mucho bullying", contó la bailarina, con mucha simpatía. La chica reveló, además, que por error una vez cobró un cheque de la Asociación Argentina de Actores que era, en realidad, de la miembro del jurado. "Mi mamá lo devolvió", explicó la joven, que sorprendió por su soltura.

Peña, entonces, accedió risueña a que cuando la bailarina esté en la pista, se dirijan a ella como "María Florencia", su verdadero nombre completo, para no generar confusiones, y alentó a la recién llegada a volver a adoptar su apellido.

"Yo no bailé nunca en mi vida. Este era el lugar de Flor [Vigna] y yo venía a acompañarla. Ahora estoy solo y metiéndole mucho al baile, porque me cuesta", contó Occhiato. "Yo creo que hay posibilidades de que vuelvan", agregó la madre del muchacho, ilusionada con una reconciliación, desde la tribuna.

Luego, acompañados por Agapornis, la flamante pareja hizo su performance al ritmo de "Baila". El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (5), que quiso saber cuál fue el motivo por el que se separó de Vigna.

"Tuvimos una relación muy linda. Eramos tan espejo el uno del otro, que parecíamos hermanos después de 5 años de relación, en los que crecimos juntos. Nos potenciamos, nos ayudamos, fueron años muy intensos y llegamos a un punto en el que necesitábamos aire. Hubiese sido más fácil pelearnos, porque los buenos recuerdos lo hacen más difícil. Es una mujer hermosa e increíble. Les deseo a todos que tengan una Flor Vigna en su vida porque te ilumina", respondió.

"Me gustó cómo lo escondieron a Nico. Vas a tener que meterle más al baile. Florencia la rompió. Me gustó la idea pero a él le falta", expresó entonces De Brito. "Me encantó la coreografía. Fue muy alegre y ella es una bomba atómica. Es hipnótica. A Nico lo vi muy seguro y se ve que ensayaron mucho", sumó Pampita Ardohain (9).

"Esto generan las 'Florencias Peña', lo que acaba de decir Pampita. Les deseamos una Florencia Peña en sus vidas. Te banco a muerte. Sos una bomba. ¡Me quiero morir, te llevo como 40 años! Salliste a comerte la pista. Nico, un genio: te elegiste una bailarina que te ayuda a disimular tus falencias", expresó Peña, dueña del voto secreto durante esta ronda.

Marcelo Polino (4) pidió la devolución del BAR y expresó: "El mérito es del coach, porque Occhiato tiene dos pies izquierdos y logró que no se note tanto".

Flavio Mendoza, en tanto, apuntó: "Bailaron mucho más los chicos de Agapornis, que iban muy coordinados. Estuvo bien, pero me hubiera gustado ver un poquito más de baile". De todos modos, decidió mantener la nota. "Nico, perdón, pero se me iba la mirada a ella", dijo Laura Fidalgo, que también se mostró neutral.

"Me encanta la pareja, la señorita es divina. Occhiato está bien, es muy simpático, se los notaba muy unidos y por eso les voy a dar un aliento", dijo Aníbal Pachano antes de subirles un punto. Así, en su debut, la pareja se llevó 19 puntos.

Antes de retirarse de la pista, la abuela de Occhiato se acercó para saludar a Tinelli y repartió un bocadillo típico italiano entre los miembros del jurado, además de bailar una tarantela con Federico Hoppe.