4 de septiembre de 2019 • 00:04

Al comienzo del programa, Marcelo Tinelli anunció que durante el programa del martes se presentarían las cuatro parejas y se daría por concluida la ronda de videoclips, un ritmo que desde el comienzo despertó polémica por su complejidad. Por eso, rápidamente introdujo al primer famoso de la noche: Hernán Piquín.

El bailarín debió dar explicaciones sobre los rumores que indican que tiene previsto abandonar el certamen, y lo hizo sin vueltas: " Yo no me quiero ir, pero me voy a vivir a España. Voy a estar allá, haciendo gira. Me voy por pocos días, vuelvo, sigo con mi gira acá y a mediados de noviembre me instalo allá".

Por otro lado, explicó cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: " Los hechos de inseguridad me dieron un empujón fuerte. Que me hayan tirado 14 disparos y no me hayan dado ninguno, es fuerte. Yo no puedo dormir. Llego a la noche a casa, aunque me haya mudado, y estoy atento a todo".

Luego, junto a su compañera Macarena Rinaldi, recreó el videoclip de la película Aladdin, "Friend like me", de Ne-Yo, que incluyó un acto de magia que sorprendió a los presentes.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, quien desde su programa, Los ángeles de la mañana, había expresado, en relación al "abandono" de Piquín que "se va un plomo".

"Siempre es un placer verlos bailar. Es el primer equipo que trae efectos especiales a la pista. No vuelvas más, Piquín, pero me encantó. Quedate en España. Es el mejor bailarín que tuvo el 'Bailando', pero en las previas es un plomo", expresó antes de calificarlos con un 10.

Pampita Ardohain (10) indicó: "Me da pena que Hernán se vaya. Siempre es un placer verlo en la pista. Le auguro lo mejor allá. Hoy me encantó. No hubo fisuras y las invitadas acompañaron de manera excelente".

"Fue un trabajo hermoso. Mi mirada hoy estuvo con Hernán: perdí una semifinal con vos y me fui pensando que no podía creer que había bailado junto a vos. Fuiste el primer bailarín importante que se animó a pisar esta pista. No importa si sos aburrido o no. Que tengas un hermoso futuro", sumó Florencia Peña, dueña del voto secreto.

Por último, Marcelo Polino pidió la devolución del BAR . "Es una noche de mucha emoción, porque con Hernán nos hemos peleado y nos hemos divertido. Me emociona compartir tu despedida. Mi mamá se emocionaba con vos y eras el único artista al que quería ir a ver al teatro", dijo el periodista, con la voz quebrada. "El trabajo fue maravilloso, así que por primera vez en este año me voy a poner de pie para poner mi primer 10".

"Si supieras lo que te admiro, Hernán. Esta no es una despedida, es un hasta luego. Estoy orgullosa de que seas argentino", expresó entonces Carmen Barbieri, reemplazante de Flavio Mendoza, y les subió un punto. "Sos una gran persona y técnicamente fue todo impecable", sumó Laura Fidalgo y también les subió un punto.

"Destaco que sos una gran persona. Está muy bueno que representes a la Argentina. Macarena también es una gran bailarina y Cata presentó una coreografía impresionante", cerró Aníbal Pachano y siguió la tendencia de sus compañeras. Entonces, la pareja terminó con la calificación perfecta: 33 puntos.

"Voy a extrañar muchísimo, pero son compromisos y los tengo que cumplir. Les agradezco a todos. La pasamos súper bien acá, esto es una familia. Me da mucha lástima tener que dejar a Maca, a Cata y al sueño, pero voy a estar presente. Agradezco al equipo por darme la posibilidad de estar acá y de que gente que no tiene la posibilidad de verme en un teatro me pueda ver bailar", cerró el bailarín en medio de un ataque de llanto.

Su compañera, expreso: "Más allá de venir a trabajar y hacerlo lo mejor posible, lo más importante es hacer sentir bien a las personas con las que trabajo. Si lo logré con vos, soy feliz", le dijo su compañera, Macarena, y los dos se fundieron en un abrazo.