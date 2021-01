Sofía "Jujuy" Jiménez debutó como conductora de Informados de todo Crédito: Instagram

Tras la salida de Pía Shaw y las vacaciones de Guillermo Andino, Informados de todo arrancó el 2021 con algunos cambios. Mientras Horacio Cabak fue convocado para reemplazar al conductor del ciclo, Sofía "Jujuy" Jiménez se sumó como figura femenina.

Con un tema de Guns N' Roses a todo volumen, los anfitriones de la edición de verano del ciclo salieron a escena con toda la energía en este nuevo año. Tras la presentación y bienvenida de Cabak, la modelo agradeció la oportunidad de estar nuevamente en la pantalla de América. "Muchísimas gracias, feliz de estar acá acompañándolos. A partir de ahora, todas las mañanas con este equipazo de lujo", dijo, señalando a los panelistas Mauro Federico y Diego Estévez.

Vestida de blanco, la flamante novia del polista Jerónimo del Carril fue muy bien recibida por todo el equipo de Informados de todo. "Me sumo al equipo. Es un placer, estoy muy contenta. Me puse de blanco para arrancar con buenas energías, bien pura", comentó entusiasmada con este nuevo proyecto laboral.

Esta es la vuelta de Jujuy Jiménez a la televisión y a la pantalla de América luego de su debut, el verano pasado, como conductora con el ciclo Modo noche, junto a Jey Mammon y Agustín Neglia.

En octubre, en diálogo con LA NACION, la modelo contó que había barajado la posibilidad de irse a trabajar al exterior en plena pandemia. "El año pasado hice un casting para Netflix España y me sorprendí porque esa posibilidad no estaba en mi cabeza. Fui pasando etapas y he llegado a firmar un contrato de confidencialidad porque me dieron un texto que tenía que hacer, pero justo me estaba poniendo de novia y mi cabeza y mi energía se fueron para el amor", aseguró.

