Tamara Bella se convirtió en inesperada protagonista de una polémica en las redes sociales en las últimas horas, luego de que diera a conocer una versión colaborativa y en español del clásico de John Lennon "Imagine" , de la que participaron personalidades como Matías Alé, Anamá Ferreira, Silvina Escudero, Ivo Cutzarida, Daniela y Diego Díaz, entre otros. Sin embargo, la actriz y conductora defendió su iniciativa y aseguró que tomó con humor las críticas.

"No considero que me haya salido mal. Esto fue un video casero. Pensé en juntar conocidos y colegas para dar un mensaje esperanzador con la canción de John Lennon y lo hice. No me molestan las críticas. Soy positiva, me reí de los memes. Y decidimos redoblar la apuesta y hacer un segundo video", contó Bella en diálogo con el programa Hay que ver .

"No fue un video de cantantes y está bien que la gente se ría. Fue para dar un buen mensaje y salió así. Si se quieren reír, que lo hagan", dijo, además de adelantar cómo será la segunda parte. "Se viene con todo. Y se va a llamar como el primero, 'Supón que no hay fronteras'", dijo entusiasmada.

Bella aseguró que cuando editó el clip pensó que la gente se iba a emocionar. "No creí que se iban a burlar. A la gente que critica, le mando besos y abrazos. Y los famosos que critican, quizá quisieron estar y no los convoqué. Hay gente que me escribió para estar en el segundo video. Fue un mensaje emotivo, si no llegó, bueno, que llegue a otro lado. Ya registré la marca 'Supón' y el video tiene 8 millones de repeticiones. Ya está", aseguró.

La conductora contó que en la traducción al español "'imagina' no pega, pero 'supón', sí" y eso la llevó a cambiar la letra. "En México se la canta de esa manera también. Sufrí bullying desde muy chica y quiero transmitir que igual soy positiva, quise dar un mensaje y lo hice. Esa gente que critica no aporta nada, entonces crea tu propio mundo, créetela y andá por la vida así. No me voy a deprimir", concluyó.