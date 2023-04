Bailando 2023: la emoción de Tomás Holder al convertirse en el primer confirmado para el certamen

escuchar

Luego de la confirmación de que volverá el Bailando 2023 por la pantalla de América, surgieron diferentes especulaciones sobre quiénes serán los próximos bailarines. Para ello, la producción convocó a un casting a cualquiera que desee ser parte de la nueva edición que conducirá Marcelo Tinelli. Si bien hay famosos que ya dejaron en claro que tienen intenciones de volver a ser parte del show, Tomás Holder, el ex Gran Hermano (Telefe), se convirtió en el primer confirmado del certamen.

Ángel de Brito anunció al primer confirmado de el Bailando 2023

La primicia la dio Ángel de Brito este miércoles en LAM (América). Tras compartir un hilo de videos que hicieron llegar los aspirantes al certamen, el conductor adelantó que Holder sería parte del Bailando 2023. Las repercusiones de la noticia fueron de tal magnitud que el influencer se emocionó en sus redes sociales.

“El primer confirmado para el Bailando 2023 es Tomás Holder. ¡Bienvenido! Va a bailar”, dijo De Brito y le remarcó al resto de sus panelistas: “Él no va a conocer a nadie, ya les voy avisando”. Además, advirtió que el joven tuvo que cancelar su contrato con Telefe para poder avanzar con la nueva propuesta en América.

Minutos más tarde, Holder compartió en sus Stories de Instagram cómo reaccionó al tomar conocimiento de la noticia. “Estoy súper emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas…”, expresó.

Qué dijo Holder al convertirse en el primer confirmado del certamen

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, insistió Tomás, quien afirmó que espera que su pareja en el certamen sea nada más ni nada menos que Jimena Barón. Para ello, mencionó en su publicación a la actriz y a Tinelli.

“Gracias a mis amigos por siempre estar, gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos. Gracias a mis hermanitos por siempre abrazarme fuerte. Gracias a mi viejo por esas charlas largas y profundas. Gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores. Los amo”, escribió en un posteo en el cual se emocionó al repetir que sería parte del programa.

Tomás Holder se emocionó tras convertirse en el primer confirmado al Bailando 2023

Quien también manifestó su orgullo en las redes sociales fue la madre de Holder, que le dedicó un tierno mensaje de aliento y repasó parte de los sucesos que marcaron al ex Gran Hermano. “Te vi crecer, te vi llorar, te vi reír, te vi soñar y seguir adelante cuando muchos no creían que ibas a llegar a vivir de lo que te hace feliz. Te defendí a capa y espada porque siempre confié en vos. Te banco en cada uno de tus sueños hijo”, redactó Gisela Vangordillo.

La ilusión de ver en un nuevo rol a Tomás por fuera de la casa de Gran Hermano revolucionó las redes, con lo que su apellido se volvió trending topic en Twitter. En esa red social, sus fans plasmaron mensajes de apoyo a Holder como: “Te felicito, la tercera es la vencida”; “Rompió el contrato con Telefe, es libre y ahora hace lo que quiere y va donde lo llamen”; “Lo amo”; “Él y Alfa son grandes personajes para el Bailando” y “Me encanta”.

LA NACION