El actor apuntó contra la actriz Fernanda Meneses: "Es una persona que tiene problemas"

Luego de que varias famosas contaran que habían sufrido algún tipo de acoso o abuso de su parte, Fabián Gianola rompió finalmente el silencio. Lo hizo en el programa Pamela a la tarde, y se refirió, específicamente, a la denuncia por abuso sexual que hizo en su contra la actriz Fernanda Meneses, con quien trabajó en un ciclo de Canal 9, durante 2016.

"Me sentí extorsionado, con miedo, perseguido", señaló el actor. "Todo arrancó cuando terminamos un programa en el que hacíamos un sketch juntos. Me pidió plata y como no le daba el dinero, me amenazó con ir a los medios y destrozarme la carrera. Son denuncias falsas, es una persona con problemas. La verdad se va a saber. Viví momentos tremendos, me mandaba mensajes amenazándome todo el tiempo. Y me asusté cuando me mandó una captura de pantalla de mi hija", siguió.

Gianola explicó cómo procedió a partir de esa supuesta amenaza: "Hablé con mis hijos, les conté qué pasaba y pedí que tuvieran cuidado y que la bloquearan. Esta mujer llegó a decirme que tenía un hijo mio, que yo no reconocía. Entonces le dije que hiciéramos en ADN y nunca más habló ese tema. En octubre hizo una primera denuncia mediática y toda su familia se contactó conmigo. Tengo una carpeta con las denuncias que le hizo la familia por violencia. Me querían ayudar porque vivían esa violencia diariamente; sabían que era mentira todo lo que ella decía de mí".

"Es una persona que tiene problemas de alguna adicción o psiquiátricos. Quisiera que desestimara la denuncia y pida disculpas públicas, pero por cómo viene la cosa lo veo difícil", dijo el actor, de 56 años. "Conmigo no se contactó nunca más y yo no la bloqueé, pero nunca más me llamó. En una época me llamaba todo el tiempo; un día encendí mi teléfono y tenía 65 mensajes de WhatsApp. Fue una pesadilla, fue muy duro", detalló.

En el piso de Pamela a la tarde, el abogado del actor, Juan Pablo Fioribello, presentó audios que probarían que Meneses extorsionaba a Gianola a través de su abogado, y le decía que si no le daba plata, iría a los medios. "La historia es más simple de lo que parece: esta es una falsa denuncia y falso testimonio. Es un caso de extorsión. Hace más de un año le piden dinero", contó el letrado. "Es el primer caso en la historia en el que la familia entera de la supuesta víctima, se pone a disposición y se solidariza con el acusado. Este no es un caso de abuso. Fabián nunca quiso denunciarla por extorsión porque ella no está bien. Vamos a pedir una pericia pisquiátrica".

Finalmente, Carlos Monti puso al aire un audio que Fabián le habría enviado a Meneses en su momento: "Estoy en el peor momento de mi vida, en bancarrota, separándome muy mal. Si vas a Intrusos me tiro bajo un tren. No tengo problemas en quitarme la vida porque no aguanto más".