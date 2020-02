La cantante y exvedette volvió a los escenarios y contó que con su hija Karina el diálogo está cortado

Tras una fuerte interna familiar, Lía Crucet reapareció públicamente y desmintió cada uno de los dichos de su hija Karina, quien semanas atrás denunció que su madre estaba atravesando un cuadro de esquizofrenia y principio de demencia senil.

"Por suerte estoy bien de salud. Estaba con un pico de estrés", comenzó Crucet desde el móvil de Intrusos en Mar del Plata. En cuanto a su relación con su hija, expresó: "Gracias a Dios, todo es pacifico en este momento. Como todo está en manos de Fernando Burlando, las cosas se calmaron. Tuve que poner abogado por las barbaridades que se decían. Se empezó a hablar de un hecho (en referencia al acoso a su nieta) y se terminó hablando de mí".

Si bien no quiso ahondar en el tema de la denuncia por abuso que su nieta Malena hizo en los medios, la cantante de cumbia se solidarizó con la joven. "Malena tiene mucho que aprender, le deseo lo mejor. Discúlpenme, pero son cosas íntimas de familia. Sé que está atravesando un problema duro y le mando un beso", señaló.

Y si bien dijo no estar del todo empapada en la causa, la intérprete de "Salomé" confesó qué fue lo que más le molestó de la exposición del tema en los medios: "No sabría decirte porque no estuve presente. Lo que sé, lo sé de boca de ella. Se empezó a hablar de ese tema y se terminó hablando de mí. Hablaron barbaridades, sobre todo no teniendo ninguna prueba", expresó molesta.

"Ya no tenemos diálogo entre nosotras (en referencia a su hija) pero está todo tranquilo. La familia no se debe pelear, ni delante ni detrás de cámara. Yo llevo 30 y pico de años casada con Tony. Cuando tuve cáncer, mi marido estuvo a mi lado. No me daban ni dos segundos de vida. En un momento tan grave, Karina no estuvo a mi lado. Si ella se hubiera enfermado de algo tan grave, yo me hubiera ido caminando a verla", advirtió dolida.

Recién llegada de Mendoza, donde estuvo viviendo en el último tiempo (actualmente está radicada en Miramar), la cantante se sumó a la temporada marplatense, ya que acaba de debutar junto a Rosita en la obra Divertidísimos. "Fue impresionante lo que viví este fin de semana. Un escenario de primera, compañeros de primera, una barbaridad. La gente no me deja en paz, hasta he tenido que esconderme", relató sorprendida por el cariño del público.