Tras superar el coronavirus, Andy Kusnetzoff regresó a PH: "Tenía ganas de volver"

Casi dos meses después de haber sido diagnosticado con coronavirus, Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe para ponerse al frente de PH: Podemos Hablar. Emocionado con el regreso, el periodista expresó su felicidad por estar otra vez conduciendo el ciclo, contó cómo transitó las semanas que estuvo aislado e introdujo algunos cambios que se produjeron en el programa para evitar contagios.

"Muy buenas noches y bienvenidos una vez más. Estoy muy contento de volver, el programa quedó en pausa, pero hoy acabamos de apretar el botón para que arranque de nuevo", dijo ni bien comenzó la transmisión. "En un ratito les vamos a contar todas las novedades, pero quiero que sepan que estamos muy felices de estar de vuelta y que tenemos un programa tremendo".

Uno de los primeros cambios notorios de esta nueva etapa es el de la locación en donde iniciaba el show. Antes, el conductor recibía a sus invitados en una habitación, en donde todos disfrutaban de un trago juntos. Ahora, les da la bienvenida en uno de los pasillos del estudio para que ingresen de a uno y mantengan siempre la distancia, evitando que se acerquen demasiado entre ellos.

"¿Tenías ganas de volver?", se autopreguntó Andy. "Sí, tenía ganas de volver, por supuesto, pero ya les voy a contar por qué demoramos un poco", se respondió a si mismo, previo a darle la bienvenida a Pampita Ardohain, Fede Bal, Lizy Tagliani y Karina Jelinek.

Una vez en el estudio, y con todos sus invitados listos para responder las preguntas de la noche, el conductor volvió a tomar la palabra. "Es un momento especial. Parece mentira que estemos arrancando de nuevo la cuarta temporada, pero no estamos en marzo. Como ya saben, tuvimos que dejar forzadamente porque me contagie de Covid, como muchos otros".

"Antes de comenzar, quiero agradecer los miles de mensajes de buena onda que me mandaron. Por momentos, le tenía un poco de miedo a las redes y lo que iban a decir por ahí, pero la verdad es que súper bien, todo el mundo te llama y te manda mensajes", contó. "Aprovecho para saludar a los médicos que me cuidaron y a todo el personal de salud, que realmente están en una situación complicada. Estamos al límite, así que a cuidarse".

Otra de las sorpresas de la noche se dio en el momento de la cena. Para respetar la distancia de 1,5 metros entre personas, la producción quitó la larga mesa que caracterizaba al programa y la remplazó por cinco mesas individuales. "Esto lo habíamos encargado antes, pero no llegamos a hacerlo. Es lo que corresponde y me pone contento", comentó Andy, mientras bromeaba sobre lo lejos que habían quedado los invitados. "Fuimos buscando con los especialistas y los arquitectos cómo hacer para estar lejos, y acá estamos. Es menos íntimo, pero podemos hablar tranquilos".

Mientras conversaban sobre diferentes temas, el periodista volvió a expresar su preocupación por las personas que no toman en serio el virus. "Al que no entiendo y con el que no tengo empatía es con el que hace un asado y dice: 'No pasa nada', irresponsablemente. Esto no es joda, existe. Cuando me hablan con despreocupación les contesto que están hablando conmigo, que estuve internado, con fiebre y neumonía. No sé como explicarles que es mentira que no pasa nada".

"Estuve unas dos semanas sin ver a mi familia, y cuando te dicen que podés volver preguntás si es seguro. Vino mi hija a abrazarme y la verdad es que me dio miedo. Te quedás traumado porque tenés miedo de hacerle daño al otro", agregó sobre su vida hoy, tras haber superado el coronavirus.