TV: cambios, novedades y despedidas que llegan a la pantalla chica

Poco a poco, llegan algunos cambios y novedades a la televisión local. Sin ir más lejos, esta semana desembarcó en eltrece Cantando 2020, que por los resultados obtenidos hasta ahora en materia de rating debe afilar mejor su propuesta para ganar el interés de la audiencia. De todas maneras, es el primer gran desembarco luego del parate que sufrió la pantalla chica por la pandemia del coronavirus y en las próximas semanas se verán nuevas caras y propuestas en las grillas del canal del solcito y de Telefe.

Con la despedida de Bake Off Argentina de la grilla de los domingos de Telefe, el canal perdió un gran caballito de batalla y la incógnita era qué iba a ofrecerle como reemplazo a esa audiencia expectante. La respuesta no tardó en llegar: un programa especial conducido por el Chino Leunis, en donde adelantaban momentos de la exitosa novela brasileña Jesús. Esta propuesta no interesó y rápidamente desapareció de pantalla dejando a Marley con un envío extra large de Por el mundo. El resultado de estos cambios solo hicieron que el canal perdiera su liderazgo en el prime time de los domingos frente al ciclo de Jorge Lanata, Periodismo para todos. Así que ahora el canal está preparando un nuevo cambio y probar con Cámaras en acción, un ciclo de historias de la vida real con relatos que impactarán, según aseguran desde la productora a cargo, Kuarzo. El estreno será el próximo domingo, a las 23.15.

Además Telefe también está planeando relanzar sus mañanas sin tantas horas dedicadas al coronavirus. Uno de los nombres que más fuerte suena para desembarcar en este horario es el de Florencia Peña, que estaría al frente de un magazine -producido también por Kuarzo- al estilo de AM, el exitoso ciclo que condujeron Verónica Lozano y Leo Montero años atrás.

Se despide Corte y Confección y Tinelli piensa en su reemplazo

Marcelo Tinelli busca una propuesta para reemplazar el reality Corte y confección Crédito: archivo

Después de varios rumores e incertidumbre, se confirmó que el reality de moda Corte y Confección se despide de la pantalla de eltrece, sin la promesa de una nueva temporada. El ciclo conducido por Andrea Politti, que se estrenó en enero de 2019, tendrá su última emisión el viernes 21 de agosto, de 14.30 a 16.30, en donde coronará al ganador de la "Colección 2020".

En tanto, Marcelo Tinelli y su productora, LaFlia, ya están en la búsqueda del reemplazo del programa de Politti, que también producen. Su idea es estrenar un magazine conducido por mujeres, con un poco de actualidad y mucha información del espectáculo, que funcione también como un ciclo satélite de todo lo que suceda en Cantando 2020. Según trascendió las primeras convocadas fueron Soledad Silveyra, Andrea Frigerio y Teté Coustarot, aunque aún no hay confirmación. Por ahora es una idea en plena germinación.

Teté Coustarot, ¿se suma a las tardes de eltrece? Fuente: Archivo

Así, de la mano de Tinelli yel nuevo ciclo de entretenimientos de Darío Barassi, 100 argentinos dicen, eltrece busca reforzar sus tardes y darle un nuevo envión a su grilla vespertina, de cara al último tramo del difícil 2020.

Respecto del estreno del programa de Barassi, los próximos días serán decisivos, en cuanto a la definición de su salida al aire. Por ahora, no hay fecha cerrada, pero se espera que debute a mediados de agosto en las tardes de eltrece y con su llegada se reacomode también el resto de la grilla.

Con la colaboración de Pablo Montagna.