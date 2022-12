Twitter, Twitch y memes: Gran Hermano también se juega fuera de la pantalla de TV

escuchar

Mientras se mantiene como el gran fenómeno de audiencia del año, marcando cifras en las planillas de rating que muchos creían imposibles de recuperar, Gran Hermano encontró en las redes sociales el escenario perfecto para potenciar lo que se ve en la pantalla de Telefe, tanto a partir de las iniciativas del canal como con las de los espectadores y creadores de contenidos que llevan su fanatismo a un nuevo nivel.

Y es que si bien ya hubo ediciones del ciclo que tuvieron repercusiones en redes, en esta ocasión la retroalimentación es orgánica en una gran diversidad de plataformas y con numerosos usuarios que van anticipando el humor social que luego queda reflejado en las votaciones aunque aún quedan lugar para sorpresas.

La clave es que Telefe decidió abrir un canal en vivo en su plataforma de streaming Pluto TV, el servicio gratuito de Paramount, posibilitando una pantalla alternativa y sin intermediarios sobre lo que sucede en la casa. Aunque muchas escenas jugosas quedan afuera de esta transmisión, se volvió la cita obligada de los fanáticos.

De hecho, gracias a Gran Hermano, Pluto TV se transformó el mes pasado en la aplicación con mayor cantidad de descargas en App Store y Google Play con un estimado de 400 mil instalaciones en dispositivos locales.

En Twitter, en donde Gran Hermano genera miles de mensajes a diario y suele ocupar los trending topics que no son sobre fútbol o política, uno de los referentes es Federico Bongiorno, un joven que se dedica a analizar y resumir lo que sucede en la casa de Telefe con un estilo que fascina a millones de personas en todo el país.

“Creo que hay una necesidad postpandémica de escapismo y de conexión de cuando estábamos en cuarentena: la gente pedía mucho un Gran Hermano y creo que se debía a la necesidad de entretenerse, pero también a la necesidad de conectar con otras personas a través de algo que no sea exclusivamente la política o la pandemia”, dijo Bongiorno a LA NACIÓN.

Diego Poggi , quien conduce las transmisión por Twitch del reality junto con Juariu, cree que además hoy hay muchas más personas comprometidas con la creación amateur de contenido : “Sin dudas es la primera edición de Gran Hermano con tanta gente conectada: hay una explosión del streaming. En ediciones anteriores había tuits y comentarios, hoy hay cuentas con 100, 200 o diez mil seguidores que capturan la transmisión de Pluto TV, recortan clips, le agregan una placa inicial o una marca de agua y lo suben como propio. Es algo inédito y que creo que es buenísimo”.

Así, la creación de contenidos alrededor de los jóvenes encerrados en una casa en Martínez es absolutamente rizomática: son miles de ojos que están atentos a la transmisión en vivo de la plataforma Pluto TV quienes buscan frases, gestos o incluso miradas para compartir e hipotetizar con teorías que luego se vuelven hashtags que denuncian complots o engaños.

De este modo hay una suerte de reality show paralelo que se vive tanto en las redes oficiales de Telefe como en cuentas alternativas . Para Juan Marenco, CEO de la agencia Be Influencers y co-autor del libro Cultura de la Influencia: “Los consumos culturales no son individuales y eso lleva a una necesidad permanente de compartir nuestros gustos, broncas, equipos por la red social que más fácil nos resulte. Por eso vemos que día a día, o noche a noche, el timeline de Twitter se inunda de miles de usuarios comentando sobre el programa, votando a sus favoritos, criticando a quiénes odian o simplemente riéndose, pero sin poder dejar de consumirlo”.

“La necesidad de expresión en el caso de Gran Hermano superó el real time de Twitter y se expandió a stories de Instagram, clips en TikTok, videos de YouTube y streams de Twitch . Y es en esa plataforma de streaming donde está el canal Yoshi TV, que se puso a transmitir en vivo de forma ilegal lo que estaba pasando dentro de la casa de GH llegando a juntar hasta 50 mil espectadores en vivo que además utilizaban los comentarios que habilita la plataforma para atacar y dejar en claro sus gustos”, puntualizó.

Diego Poggi es una de las caras digitales de los contenidos de Gran Hermano en Telefe Adrian Diaz (c)

Telefe tiene también sus transmisiones oficiales con la conducción de Poggi: “Lo que yo hago en Twitch es acompañar la transmisión porque los protagonistas son los chicos y chicas que están encerrados dentro de la casa. Mi rol es comentar como un espectador más, acompañamos lo que sucede y a veces opinamos, otras nos reímos, en ocasiones nos da bronca algo... Pero la idea es acompañar la transmisión de Pluto TV que está buenísima”.

Para el conductor -que tiene más de un millón de seguidores entre TikTok, Instagram y Twitter- se trata de un camino que comenzó el canal con otros ciclos de no ficción en los últimos meses y que ahora se perfeccionó con el formato holandés: “La verdad es que estoy muy contento con que Telefe apueste a propuestas diferentes. Yo empecé con contenidos en redes sociales desde el año pasado, estuve de host digital en MasterChef, en La Voz y en La Máscara… No solo hacemos cosas en Twitch sino también contenidos para las otras redes. No hay dudas de que Telefe fue pionero... ¡y después se copiaron los otros!”

Se trata de una dimensión digital social con pocos antecedentes en la TV argentina que, además, se acerca a un público muy joven y poco habituado a la televisión tradicional. “Tengo 22 años y desde los 14 estoy muy conectado con las comunidades de fans de otras ediciones internacionales de Gran Hermano, pero jamás creí que iba a conectar con tanta gente. Mi mamá dice que lo veo desde la panza porque ella miró el primer Gran Hermano embarazada de mí. Me alegra que la gente encuentre útil o al menos entretenido lo que tengo para decir y compartir”, concluyó Bongiorno.