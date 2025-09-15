Video: así fue el choque de Thiago Medina que lo dejó internado en terapia intensiva

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano sigue internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, tras sufrir un accidente en moto en la zona de Francisco Álvarez. Por el impacto, el joven de 22 años sufrió fracturas y politraumatismos que complicaron gravemente su estado de salud.

Informe sobre Thiago Medina

En las últimas horas se conoció un video, que reprodujo LN+, que muestra imágenes sobre lo ocurrido, cuando Medina circulaba en su moto. Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

La noticia se conoció en LAM (América TV) durante la emisión del viernes 12 de septiembre. Allí contaron que el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Moreno en grave estado. Allí fue estabilizado por el personal médico. Durante la madrugada del sábado fue operado y, según informó su expareja, le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente.

Daniela Celis, expareja, y Thiago Medina

Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, detalló un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con fecha del domingo 14 de septiembre.

Cautela del entorno

A pesar de que su entorno íntimo mantiene cautela, desde las redes sociales eligieron llevar un mensaje de tranquilidad a los seguidores del influencer, sin hacer eco -hasta el momento- del pedido de dadores de sangre. Una de las que se manifestó primero fue Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus dos gemelas, Aimé y Laia, que en las historias de Instagram subió una foto con connotación religiosa. La misma consistió de un collage con la Basílica de Luján, una imagen de Cristo, otra de la virgen y por último, una de ella con un rosario entre sus manos.