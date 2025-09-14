“Vos podés papá”: el regalo de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis que emocionó a todos
Camila, hermana del ex Gran Hermano 2022, hizo un tierno posteo en el que expuso el mensaje que Aimé y Laia le dejaron a su papá, quien sigue internado en terapia intensiva
Este domingo Camila, hermana de Thiago Medina, mostró en las historias de Instagram un cartel con un tierno mensaje que Aimé y Laia dejaron para su papá tras el grave accidente en moto. Las niñas, producto de la relación que tuvo el ex Gran Hermano 2022 (Telefe) con Daniela Celis, plasmaron las figuras de sus palmas y sobre ellas, su tía escribió unas palabras de aliento.
“Vos podés papá. Te amamos”, dice el papel. Cabe destacar que Medina ingresó el viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un accidente de tránsito mientras circulaba con su moto. Según el último parte médico, su situación es “crítica” y permanece bajo observación clínica en terapia intensiva.
Medina permanece con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido esta madrugada, detallaron las autoridades del hospital. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, concluyeron desde el centro de salud.
Mientras tanto, sus seres queridos están a la espera de que avance satisfactoriamente tras la intervención quirúrgica. De acuerdo a lo que informó Celis a través de sus redes sociales, al ex Gran Hermano le extirparon el bazo, ya que se trataba de un órgano muy comprometido. Además, uno de sus pulmones también resultó afectado.
Al parecer, mientras Medina circulaba por la avenida General San Martín -en la localidad de Francisco Álvarez-, colisionó con la parte trasera de un auto al llegar al cruce con la calle La Providencia. Según los primeros análisis, el siniestro habría sucedido por falta de señalización, aunque todavía no se esclareció el hecho.
Antes de mostrar el regalo que las gemelas le hicieron a su papá, Camila Medina recordó un divertido momento con su hermano en una fiesta de cumpleaños, del cual mencionó: “Dale mi amor, te estamos esperando. Quiero verte con esa chispa. Solo vos sabés cómo hacerme reír”.
Minutos después sumó un texto emotivo. “Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar”, redactó Camila y cerró: “Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.
A la par de los comunicados de su excuñada, Celis publicó un collage de imágenes donde mostró la Basílica de Luján, una de Jesús crucificado, una de la virgen de Luján y otra sosteniendo un rosario. En tanto, ella no apareció frente a cámara. Además, escribió un pequeño texto para todo aquel que es creyente, sea en Dios o cualquier otra entidad.
“Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón: luz, reiki, fuerzas… Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, gracias”, manifestó.
Cabe remarcar que pese a que los exparticipantes de GH están separados, aún mantienen una buena sintonía y afecto mutuo. Al punto que la influencer está expectante de lo que ocurra con el padre de sus hijas. “Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto”, dijo el sábado cuando se dio a conocer el accidente de forma pública.
