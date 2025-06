Video: invitaron a Walter Nelson a Pasapalabra, pero no entendió el juego y se enojó al aire

Walter Nelson se convirtió en viral por su participación en el programa Pasapalabra (Telefe). En un juego de preguntas y respuestas, el periodista no se familiarizó con las reglas del mismo y se lo mostró muy confundido a la hora de acertar las consignas que lanzó Iván de Pineda.

Su falta de timming y conocimiento de cultura general sorprendieron a sus compañeros de equipo Guido Pella y Stefano De Gregorio, quienes buscaron consolarlo ante la cantidad de respuestas incorrectas.

Las risas de Guido Pella y "Yeyo" De Gregorio ante la cantidad de respuestas incorrectas de Walter Nelson

Uno de los momentos más curiosos se dio en el juego llamado Rosco, donde los concursantes deben responder basándose en cada letra del abecedario.

Bajo esa lógica, Walter Nelson pifió en la letra “C” al decir que la palabra “contador” era un sinónimo del color rojo y en el grafema “I” contestó que “sentado” era la respuesta de la consigna “que no se puede parar o detener”.

Walter Nelson perdió en el Rosco contra "Maravilla" Martínez

Ante la risa de los presentes, quienes no podían creer, ni entender, los divagues del reconocido relator, Nelson empezó a fastidiarse consigo mismo y se negó a continuar con su participación en el Rosco, donde perdió contra el exboxeador Sergio “Maravilla” Martínez.

“Ya no llegas: ¿Querés terminarlo igual?“, lanzó De Pineda. Tras la pregunta, el relator lanzó una negativa rotunda que provocó la reacción de Maravilla Martínez. ”Walter no me tires la toalla, por favor“, expresó el boxeador. El ida y vuelta subió de tono con la respuesta del periodista, quien tuvo una jornada para el olvido: “Pero si no llegó, ¿para qué lo voy a hacer?“.