Virginia Gallardo reveló que bloqueó a todos sus compañeros de Polémica en el bar y que los quiere lejos de su vida

8 de abril de 2020

Durante los cuatro años que duró su participación en Polémica en el bar , Virginia Gallardo se esforzó por dejar en claro que no es solo una bailarina y una cara bonita. Por eso, su lugar dentro del programa fue creciendo hasta convertirse en una de las voces más escuchadas en la mítica mesa.

Sin embargo, de un día para el otro, la actriz desapareció del ciclo sin despedirse. Ante el silencio de la producción, liderada por Gustavo Sofovich -hijo de Gerardo, el creador del histórico programa-, fue ella quien rompió el silencio. En una entrevista, afirmó que los motivos de sus desvinculación eran "extraños" y que hubo situaciones que no le gustaron.

Sin embargo, cuando Mariano Iúdica volvió de sus vacaciones y se reincorporó a Polémica en el bar asumió el rol de vocero oficial del ciclo y aseguró que, simplemente, Gallardo no había llegado a un acuerdo económico con la productora. A partir de ese momento, la buena relación que había existido entre Gallardo y sus excompañeros se desvaneció en el aire .

"Dije lo que dije, ¿y se les ocurrió aplaudirme en el programa, decirme 'amiga', 'parte de la familia'? O sea, yo digo que hubo faltas de respeto y ellos ni siquiera responden a eso, deciden ovacionarme con un aplauso general", señaló en aquel momento Gallardo, en diálogo con LA NACIÓN . " Ya está, confirman lo acertada que fue mi decisión de renunciar" , sentenció.

Este miércoles, la actriz rompió nuevamente el silencio y expresó sin filtros lo que opina sobre Iúdica, Mauro Viale, Chiche Gelblung, Luisa Albinoni, Gastón Reccondo y Álvaro Navia y cuál es el vínculo que mantiene hoy con ellos. En una entrevista concedida al ciclo Hay que ver , expresó, contundente: " Para mí es un tema terminado. Están todos bloqueados. No quiero hablarles, los quiero lejos de mi vida. Si me cruzan, cruzo de vereda ".

"Uno sabe el lugar que ocupa, yo me quedé cuatro años ahí. Hablaría mal de mí si yo me quejara del lugar que me dieron, sabía el lugar que ocupaba y el lugar que gané de manera ardua en estos cuatro años", explicó luego.

Sobre su intempestiva salida del programa, indicó: "Fue una experiencia personal y tengo mis motivos. Me encargué de aclararlo, de exponer mis motivos, que uno no tiene por qué hacerlo todo público. Me sorprendieron ciertas conjeturas que se tomaron... Como que estaba afectada por mi embarazo . Después se habló de Luciana (Salazar), de que la incorporaron ahora. Yo la adoro a Luciana, no tengo esa clase de competencia ni con Luciana ni con nadie", aseguró.

Gallardo se encuentra transitando el último tramo de su primer embarazo. Junto a su pareja, Martín. Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Gobierno, los dos pasan sus días encerrados en su casa, esperando con ansias la llegada de Martina ,