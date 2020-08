Imputada por "ejercicio ilegal de la medicina", habló el abogado de Viviana Canosa: "Esta denuncia es aberrante" Crédito: elnueve

Tras la denuncia del diputado de la provincia de Neuquén, Mariano Mansilla, contra Viviana Canosa por tomar dióxido de cloro en su programa de televisión, Nada personal, la conductora se presentó espontáneamente este viernes en la Justicia, a través de su abogado, Juan Manuel Dragani.

"El inciso 1 del artículo 208 declara que el que comete un delito quien, sin título ni autorización para curar, anunciare medicamentos para las enfermedades de las personas. Se penaliza de 15 días a un año de prisión por esto", explicó el diputado a cargo de la denuncia en Informados de todo. Y enseguida, justificó su accionar considerando que la periodista hizo apología de esta peligrosa sustancia: "Ella anuncia que este químico oxigena la sangre y eso es falso. Lejos de oxigenarla la contrae y produce un paro cardiorrespiratorio y la muerte, como ocurrió en nuestra provincia", dijo en referencia al fallecimiento de un niño de 5 años al que se le habría administrado la sustancia en cuestión, en la localidad neuquina de Plottier.

"Es un acto de suma irresponsabilidad, veremos qué ocurre penalmente. Lo importante es que la sociedad sepa que este químico es letal. Acá tenemos fastidio porque ha fallecido un niño. Ella cometió un acto de mucha irresponsabilidad empinando la botella y diciendo que eso hace bien a la salud cuando los médicos dicen que es similar al cianuro", agregó Mansilla.

Tras aclarar que estaba viendo el programa en ese momento, advirtió: "Pensé que era algo inocuo, pero al hablar con médicos me di cuenta que esto era algo peligroso. Este es un momento muy particular, la sociedad está muy atenta mirando la tele y buscando la forma de prevenir el Covid-19, y esto puede parecer un remedio milagroso. Hay que tomar medidas sobre qué informamos y decimos".

Sin embargo, sus dichos enseguida fueron refutados por el abogado de Canosa. "Soy de los que opinan que utilizar el ámbito jurisdiccional para radicar una denuncia de esta magnitud es aberrante. Viviana está muy dolida, claramente. Ayer hablábamos de que todos los actos son cuestionables, ahora de ahí a encuadrarlo en una denuncia penal es una locura", expresó Dragani.

En cuanto a cómo procederán de ahora en más, el letrado explicó que -aunque aún la periodista no fue notificada- decidieron presentarse espontáneamente en la Justicia. "Hicimos un análisis técnico de la cuestión, pedimos copias de las actuaciones; entiendo que el lunes tendremos acceso a la causa. Con esto entramos en una zona peligrosa de cercenar la libertad de expresión. Vamos a presentarnos de manera espontánea a pesar de que ella no fue notificada de la denuncia, y haremos el descargo correspondiente (...). Por ahí la fiscalía la archiva, ya que considera que la denuncia no tiene asidero. Por ahora ejercer la defensa es lo primero que tenemos que hacer", explicó.

"La conducta no se encuadra en delito porque ella aclara que no lo recomienda. En ningún momento podemos estipular que esa conducta haga apología del delito", aclaró y enseguida aconsejó a Mansilla: "Yo en su lugar estaría preocupado por temas más esenciales que en denunciar a Canosa. Me ocuparía de las cuestiones para las que me votó la gente".

Con respecto a establecer un nexo entre la muerte del nene de Plottier y la acción de Canosa en su programa, opinó: "Me parece una barbaridad vincular la muerte del nene y del hombre de Jujuy a esto. Me parece una locura establecer un nexo porque no lo hay".

Por último, hizo referencia al estado anímico de la conductora de Nada Personal. "Viviana está muy dolida. Hace 4 o 5 días está pasando un momento complicado. Está entera, ocupándose del tema. Fue una decisión de ella no hablar en los medios, prefiere canalizarlo en mi persona", reveló, mientras aseguró que una vez que logre su sobreseimiento iniciará una acción penal por calumnias e injurias y falsa imputación de delito.